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Движение вверх: глава правительства Беларуси посетил завод по производству лифтов
04.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Грамотные вложения и эффективный маркетинг – так отозвался о белорусском производителе лифтового машиностроения премьер-министр страны Роман Головченко. Глава правительства сегодня посетил предприятие в Могилеве, передает телеканал «МИР 24».
Во время визита Головченко ознакомился с технологическими процессами и новинками производства. Среди них – лифты, эскалаторы, роторные парковки. Около 60% продукции
Обсудили сегодня и продолжение программы по замене лифтов в Беларуси. Она длится уже три года. За это время в стране установили более десяти тысяч новых подъемников.
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Во время визита Роман Головченко ознакомился с технологическими процессами и новинками производства.
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