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Движение вверх: глава правительства Беларуси посетил завод по производству лифтов

04.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грамотные вложения и эффективный маркетинг – так отозвался о белорусском производителе лифтового машиностроения премьер-министр страны Роман Головченко. Глава правительства сегодня посетил предприятие в Могилеве, передает телеканал «МИР 24».

Во время визита Головченко ознакомился с технологическими процессами и новинками производства. Среди них – лифты, эскалаторы, роторные парковки. Около 60% продукции идет на экспорт. Основной рынок сбыта – Россия. На заводе каждый год выпускают более 14 тысяч лифтов. Объемы планируют нарастить.

«Хороший пример того, как при эффективном планировании и выстраивании бизнес-процессов государство как собственник может не только получать хорошие дивиденды от итогов работы, но и наращивать объемы производства и экономическую отдачу от предприятий. «Могилевлифтмаш» занимает значительные доли рынков стран ближнего зарубежья – это пример того, как нужно работать, отвоевывать и удерживать свои позиции», – отметил Роман Головченко.

Обсудили сегодня и продолжение программы по замене лифтов в Беларуси. Она длится уже три года. За это время в стране установили более десяти тысяч новых подъемников.



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Теги: Могилев
 
 
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Во время визита Роман Головченко ознакомился с технологическими процессами и новинками производства.
 
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