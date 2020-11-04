Явка на выборах в США стала рекордной за последние 120 лет

Вместе с тем Макдональд отметил, что в 1800-х годах явка на выборах президента несколько раз даже превышала 80%.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена.





Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.





Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В последние часы Байден с незначительным преимуществом обошел Трампа в Висконсине и Аризоне.





Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек

