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Явка на выборах в США стала рекордной за последние 120 лет

04.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Явка на выборах президента США составила около 160 млн человек, сообщил основатель проекта "Выборы в США" профессор Майкл Макдональд.



Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет. Об этом написал на своей странице в Twitter основатель проекта "Выборы в США" профессор Майкл Макдональд.

По его словам, участие в голосовании приняли около 160 млн американцев, а явка составила 66,9%. Макдональд подчеркнул, что этот показатель является самым высоким с 1900 года – тогда явка составила 73,7%.



Вместе с тем Макдональд отметил, что в 1800-х годах явка на выборах президента несколько раз даже превышала 80%.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В последние часы Байден с незначительным преимуществом обошел Трампа в Висконсине и Аризоне.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек
 
 
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Явка на выборах президента США составила около 160 млн человек, сообщил основатель проекта "Выборы в США" профессор Майкл Макдональд.
 
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