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О чем сегодня говорили Лукашенко и Путин

04.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 4 ноября провели телефонные переговоры. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».



Стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19. Александр Лукашенко предложил организовать производство вакцины в Беларуси с использованием российских технологий и технологического процесса. Владимир Путин, по данным канала, предложение поддержал.

Сообщается, что Александр Лукашенко озвучил идею о «возможности приобретения месторождения нефти на территории России». Путин идею поддержал. Кроме того, стороны говорили о начале переговоров по поставкам нефти и газа в Беларусь в следующем году — договорились действовать оперативно.

Президенты также обсудили ситуацию в США, Польше, Литве, Украине. актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси, перевалку белорусских товаров из порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества

Лукашенко также проинформировал о завершении работ по включению первого энергоблока белорусской АЭС в энергосистему страны.

На сайтах пресс-служб президентов нет информации.

Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин созванивались 2 октября, до этого они встречались в Сочи 14 сентября. Тогда Путин поддержал инициативу Лукашенко о проведении конституционной реформы в стране, Россия обещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов, обсуждались вопросы поставок энергоносителей.
 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 4 ноября провели телефонные переговоры. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул...
 
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