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Лукашенко собирается открыть третью линию минского метро 6 ноября

04.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко собирается открыть третью линию минского метро 6 ноября, сообщает Телеграм-канал @pul_1.


Станция "Площадь Франтишка Богушевича" / БЕЛТА​

Как известно, будут введены в экслуатацию четыре станции: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Богушевича" и "Юбилейная площадь".

Это только первый участок. По планам, третья линия минского метро будет иметь протяжённость более 17 км и насчитывать 14 станций. Она должна соединить юг и север столицы с её центром.
 
 
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Александр Лукашенко собирается открыть третью линию минского метро 6 ноября, сообщает Телеграм-канал @pul_1.
 
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