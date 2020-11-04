Лукашенко собирается открыть третью линию минского метро 6 ноября

Станция "Площадь Франтишка Богушевича" / БЕЛТА​





Как известно, будут введены в экслуатацию четыре станции: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Богушевича" и "Юбилейная площадь".





Это только первый участок. По планам, третья линия минского метро будет иметь протяжённость более 17 км и насчитывать 14 станций. Она должна соединить юг и север столицы с её центром.