|
Умер легендарный футболист минского "Динамо" Геннадий Хасин
Источник материала: Партизан
4 ноября умер легендарный футболист минского "Динамо" Геннадий Хасин. Ему было 85 лет, сообщает пресс-служба клуба. Звёздное время Хасина приходится на 1960-е годы, когда команда выступала в чемпионате СССР, передает
Геннадий Хасин на архивном снимке четвёртый слева / dinamo-minsk.by
Геннадий Хасин — уроженец Борисова. В минском "Спартаке" дебютировал в 1955-м в 19 лет, когда в матче с московским "Динамо" забил гол легендарному Яшину. Ветераны вспоминают, что у Хасина был необычный удар — мяч летел по странной траектории. Он был таким сильным, что мог нанести травму вратарю.
В 1960-е футболист был кумиром белорусских болельщиков. Свой последний матч за минское "Динамо" Геннадий Хасин сыграл в 1963-м. В 175 матчах за команду он забил 46 голов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 ноября умер легендарный футболист минского "Динамо" Геннадий Хасин. Ему было 85 лет, сообщает пресс-служба клуба. Звёздное время Хасина приходится на 1960-е годы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)