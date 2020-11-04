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Умер легендарный футболист минского "Динамо" Геннадий Хасин

04.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 ноября умер легендарный футболист минского "Динамо" Геннадий Хасин. Ему было 85 лет, сообщает пресс-служба клуба. Звёздное время Хасина приходится на 1960-е годы, когда команда выступала в чемпионате СССР, передает "Еврорадио".


Геннадий Хасин на архивном снимке четвёртый слева / dinamo-minsk.by​

Геннадий Хасин — уроженец Борисова. В минском "Спартаке" дебютировал в 1955-м в 19 лет, когда в матче с московским "Динамо" забил гол легендарному Яшину. Ветераны вспоминают, что у Хасина был необычный удар — мяч летел по странной траектории. Он был таким сильным, что мог нанести травму вратарю.

В 1960-е футболист был кумиром белорусских болельщиков. Свой последний матч за минское "Динамо" Геннадий Хасин сыграл в 1963-м. В 175 матчах за команду он забил 46 голов.
 
 
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4 ноября умер легендарный футболист минского "Динамо" Геннадий Хасин. Ему было 85 лет, сообщает пресс-служба клуба. Звёздное время Хасина приходится на 1960-е годы,...
 
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