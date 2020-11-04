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В шахте «Беларуськалия» рабочий получил смертельные травмы

04.11.2020 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В шахте «Беларуськалия» вечером 4 ноября погиб рабочий, сообщает в телеграмм-канале официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В шахте «Беларуськалия» рабочий получил смертельные травмы
Фото: Константин Харламов.

«Сегодня вечером при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте «Беларуськалия» получил травмы, не совместимые с жизнью, один из рабочих», — рассказала Гончарова.

По ее словам, в настоящее время следователь спустился в шахту для проведения осмотра места происшествия.

 
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В шахте «Беларуськалия» вечером 4 ноября погиб рабочий, сообщает в телеграмм-канале официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
 
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