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Латушко заявил о расколе в Следственном комитете

04.11.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что Центральный аппарат Следственного комитета идет на раскол, и призвал следователей соблюдать закон.




«9-10 ноября истекают сроки принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам совершенных преступлений сотрудниками правоохранительных органов в отношение граждан Беларуси в дни после выборов. На 18 сентября в СК уже было более 2300 заявлений по факту насилия и пыток совершенных сотрудниками МВД, из них 1800 прошли проверку, а по 500 собрана полная доказательная база с именами сотрудников и спецподразделений, которые совершили эти преступления», – написал Латушко в Telegram.

Латушко заявляет, что сейчас стоит вопрос об отставке всего руководства Следственного комитета и замене его лояльными сотрудниками МВД, чтобы не допустить заведения уголовных дел по фактам пыток и уничтожить данные по этим делам.

«Поэтому, призываю вас прежде всего следовать букве закона и возбуждать уголовные дела уже сейчас!» – написал Латушко.
 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что Центральный аппарат Следственного комитета идет на раскол, и призвал следователей соблюдать...
 
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