Латушко заявил о расколе в Следственном комитете





написал Латушко в Telegram. «9-10 ноября истекают сроки принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам совершенных преступлений сотрудниками правоохранительных органов в отношение граждан Беларуси в дни после выборов. На 18 сентября в СК уже было более 2300 заявлений по факту насилия и пыток совершенных сотрудниками МВД, из них 1800 прошли проверку, а по 500 собрана полная доказательная база с именами сотрудников и спецподразделений, которые совершили эти преступления», –Латушко в Telegram.





Латушко заявляет, что сейчас стоит вопрос об отставке всего руководства Следственного комитета и замене его лояльными сотрудниками МВД, чтобы не допустить заведения уголовных дел по фактам пыток и уничтожить данные по этим делам.





«Поэтому, призываю вас прежде всего следовать букве закона и возбуждать уголовные дела уже сейчас!» – написал Латушко.