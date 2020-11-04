Бундестаг принял резолюцию о непризнании итогов выборов в Беларуси









ria.ru . Он призывает к проведению в нашей стране новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ, сообщает





"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми, — говорится в документе. — Масштабная фальсификация подтверждается без сомнений. Новый срок Александра Лукашенко таким образом лишён какой-либо демократической легитимации".





Немецкие парламентарии осуждают насилие силовиков против мирных протестующих.





Заявление было поддержано фракциями Социал-демократической партии Германии, союза "90/Зелёные", блока партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз в Баварии", Свободной демократической партии. Против голосовали депутаты из "Альтернативы для Германии". Левые воздержались.