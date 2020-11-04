|
На «Беларуськалии» еще один несчастный случай: погиб рабочий
Источник материала: Tut.by
На «Беларуськалии» произошел несчастный случай, погиб рабочий. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили на предприятии.
— 4 ноября 2020 года около 16 часов в лаве № 4-в-4 горизонта -620 метров рудника Третьего рудоуправления произошел несчастный случай со смертельным исходом с горнорабочим очистного забоя подземного горного участка № 11 Леончиком Н. Н., 1982 г. р. Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются, — рассказали на «Беларуськалии». На предприятии приносят соболезнования родным и близким погибшего.
Также о несчастном случае сообщил Следственный комитет.
— Сегодня вечером при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте «Беларуськалия» получил травмы, несовместимые с жизнью, один из рабочих, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова,
Следователи проводят осмотр места происшествия.
Напомним, 28 октября на «Беларуськалии» произошло
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства случившегося выясняются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)