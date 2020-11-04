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На «Беларуськалии» еще один несчастный случай: погиб рабочий

04.11.2020 21:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Беларуськалии» произошел несчастный случай, погиб рабочий. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили на предприятии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— 4 ноября 2020 года около 16 часов в лаве № 4-в-4 горизонта -620 метров рудника Третьего рудоуправления произошел несчастный случай со смертельным исходом с горнорабочим очистного забоя подземного горного участка № 11 Леончиком Н. Н., 1982 г. р. Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются, — рассказали на «Беларуськалии». На предприятии приносят соболезнования родным и близким погибшего.

Также о несчастном случае сообщил Следственный комитет.

— Сегодня вечером при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте «Беларуськалия» получил травмы, несовместимые с жизнью, один из рабочих, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает телеграм-канал ATN_NEWS.

Следователи проводят осмотр места происшествия.

Напомним, 28 октября на «Беларуськалии» произошло еще одно ЧП: один из работников получил травмы и находится в больнице.

 
 
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