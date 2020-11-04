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Бундестаг призвал к проведению новых выборов и освобождению политзаключенных в Беларуси

04.11.2020 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К проведению свободных и честных новых выборов, освобождению политзаключенных, поддержке гражданского общества и конституционной реформе в Беларуси призвал парламент ФРГ.

Бундестаг призвал к проведению новых выборов и освобождению политзаключенных в Беларуси
Фото из открытых источников.

Как сообщает БелаПАН, заявление принято голосами депутатов правящей коалиции (ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия), а также фракций Свободной демократической партии (СвДМ) и «Союз-90/Зеленые».

Бундестаг не признает официальные итоги президентских выборов, состоявшихся 9 августа, считая их несвободными и нечестными. Новый срок Александра Лукашенко «лишен всякой демократической легитимности».

По мнению депутатов, правительство ФРГ должно выступить за «немедленное прекращение насилия, освобождение всех политзаключенных, честные и свободные новые выборы под наблюдением ОБСЕ». Бундестаг высказался также за введение санкций ЕС против Лукашенко и его окружения.

На обсуждение в парламентские комитеты переданы проекты заявлений фракций СвДП «Пропаганда против журналистики — за сильное гражданское общество и в Беларуси» и ультраправой партии «Альтернатива для Германии» под названием «Извлечь уроки из неудачной политики санкций: нет экономическим санкциям против Беларуси». В своем заявлении СвДП требует от правительства усилить поддержку вещающей за рубеж радиостанции «Немецкая волна» для «создания и расширения русскоязычного медийного предложения в Беларуси». Предлагается, в частности, организация телевещания в Беларуси, поскольку «не только белорусские государственные вещатели, но и вещатели из соседней России занимаются распространением целенаправленной дезинформации».

В свою очередь «Альтернатива для Германии» считает белорусский рынок важным для немецкой экономики и имеющим стратегическое значение в Восточноевропейском регионе. «Вмешательство во внутриполитические вопросы с нарушением суверенитета Республики Беларусь по этой причине не будет способствовать будущему экономическому сотрудничеству», — считает фракция ультраправых.

 
 
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