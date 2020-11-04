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«Зенит» не смог победить «Лацио», «Манчестер Юнайтед» уступил «Башакшехиру»
Источник материала: Tut.by
Продолжается групповой этап нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. 4 октября прошли восемь матчей, два из которых стартовали раньше других — питерский «Зенит» принимал «Лацио», турецкий «Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед».
В матче в Санкт-Петербурге счет был открыт на 32-й минуте — отличился Ерохин с передачи Дзюбы. На 82-й минуте встречи Кайседо сравнял счет. На 93-й минуте счет стал 2:1, однако судья с помощью VAR отменил гол (офсайд). Итог — 1:1, а «Зенит» получил первое очко за три игры и занимает последнее место в группе.
В Стамбуле и вовсе произошла небольшая сенсация: местный «Башакшехир» одолел «Манчестер Юнайтед». Причем к 40-й минуте манкунианцы проигрывали 0:2, но Марсьяль сумел отыграть один мяч.
Кроме того, сегодня состоялись следующие матчи:
«Барселона» — «Динамо» (Киев) — 2:1.
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Завершился очередной тур Лиги чемпионов.
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