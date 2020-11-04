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Пожилого жителя Жлобина приговорили к четырем годам колонии за бросок бутылки в милиционера

05.11.2020 06:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Жлобинского района приговорил 60-летнего жителя райцентра к четырем годам лишения свободы по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 Уголовного кодекса).

Пожилого жителя Жлобина приговорили к четырем годам колонии за бросок бутылки в милиционера

Как сообщает Гомельский областной суд, обвиняемый в ночь на 10 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте на улице в Жлобине, являясь участником несанкционированного массового мероприятия, бросил в милиционера три бутылки. По выводам следствия, он сделал это «с целью избежания административной ответственности и воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел, принуждая к изменению характера этой деятельности, а также из мести, умышленно, с целью причинения телесных повреждений».

В суде установили, что мужчина бросил одну пластиковую бутылку и две стеклянные. Одна из них попала в голову инспектору дорожно-патрульной службы, который стоял в оцеплении. Удар бутылкой привел к ушибленной ране в теменной области, причинив легкие телесные повреждения.

Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также постановлено взыскать с мужчины в пользу потерпевшего в счет возмещения компенсации морального вреда 1,5 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее родственники обвиняемого сообщили БелаПАН, что в тот вечер мужчина вышел на улицу посмотреть, что происходит, поскольку интернет был отключен. На опубликованной МВД видеозаписи обвиняемый говорит, что зря пошел на акцию и раскаивается в содеянном.

 
 
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Суд Жлобинского района приговорил 60-летнего жителя райцентра к четырем годам лишения свободы по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника...
 
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