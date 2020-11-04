Самая популярная бытовая техника на AliExpress, которую покупают белорусы

Различная бытовая техника — категория товаров на AliExpress, которая пользуется неизменно высоким спросом у покупателей со всего мира, в том числе и из Беларуси. Наши сограждане выбирают на этой торговой площадке самые разнообразные приборы: от помощников в приготовлении еды и уборке дома до устройств для ухода за собой.

«В отличие от привычных магазинов, AliExpress предлагает потребителям разнообразие выбора и большое количество устройств, которые помогают по-новому взглянуть на решение многих бытовых вопросов и сделать жизнь гораздо более удобной и мобильной. Сегодня это важно — в том числе и для жителей Беларуси, которые в категориях, имеющих отношение к уходу за домом или за собой, выбирают в первую очередь компактные, простые в обращении или даже полностью автономные устройства», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса AliExpress Россия Евгений Якушкин.

Среди самых востребованных кухонных помощников — блендеры и кухонные комбайны, пароварки и медленноварки для приготовления пищи по методу су-вид (под вакуумом), мясорубки и портативные индукционные плитки. В топ-10 товаров для приготовления пищи вошел даже шоколадный фонтан . Однако самое любопытное и при этом самое популярное устройство в этой категории — мини-рисоварка (она же мультиварка, поскольку подходит для приготовления самых разнообразных блюд). Устройство предназначено не только для использования на кухне, но также может подключаться к разъему прикуривателя в автомобиле. Это отличное решение для путешествий или выездов на природу — или просто для тех, кто хочет с пользой проводить каждую минуту: полноценный горячий обед с его помощью можно приготовить прямо по пути на работу!

С помощью товаров с AliExpress можно приготовить на ходу не только обед, но и коктейль или смузи. В числе популярных товаров в категории «Блендеры» — сразу несколько автономных компактных моделей, которые легко поместятся в любой сумочке и помогут сделать свежий вкусный напиток буквально в считанные секунды (например, XIAOMI MIJIA VIOMI). Достаточно загрузить в такой блендер свежие ягоды или фрукты и нажать на кнопку.

Для приготовления соков в домашних условиях белорусские пользователи AliExpress активно заказывают различные модели соковыжималок — от футуристичного Sonifer SF5515 с ЖК-дисплеем и электронным управлением до необычной ручной соковыжималки-пресса для цитрусовых и гранатов WantJoin ZZJ003. А самой востребованной оказалась тихая и эффективная шнековая соковыжималка-пресс MIUI 7LV от Xiaomi.

В категории «Мясорубки» лидерство вновь захватили различные версии компактных измельчителей без шнека с вращающимся двойным лезвием (таких, как WANGSHUIYAN, JUST BUY или VOCORY). Главное достоинство таких моделей — простота эксплуатации и скорость приготовления. Кроме того, они хорошо подходят для ситуаций, когда требуется приготовить небольшое количество фарша (или измельчить какой-либо другой продукт) и не хочется использовать более громоздкое устройство. Впрочем, классическим шнековым мясорубкам, с помощью которых можно самостоятельно приготовить любое количество фарша, не сомневаясь в его составе и качестве, тоже нашлось место в рейтинге популярности — например, мощной Biolomix BMG02 с производительностью 1,2 кг в минуту.

Среди товаров для уборки безусловным хитом продаж на AliExpress стали роботы-пылесосы от различных брендов — NEATSVOR, Roborock, ILIFE и других. Различаются эти устройства мощностью и возможностями (например, одни подходят как для сухой, так и для влажной уборки, другие — только для сухой), а также стоимостью. Но все без исключения способны облегчить процесс уборки и сберечь свободное время своих владельцев, чем и объясняется такая популярность этих приборов.

Освободившееся время можно посвятить более приятным занятиям — таким, например, как уход за собой. В категории товаров для красоты и личной гигиены самыми востребованными остаются различные модели электрических зубных щеток, электробритв и фенов. И вновь на первый план выходит компактность: самыми популярными приборами становятся те, которые с легкостью можно взять с собой в дорогу. Таковы, например, ультразвуковые зубные электрощетки SOOCAS SO WHITE EX3 и Seago Sonic SG-507 с компактной базой для зарядки или фен Xiaomi Mijia CMJ02LXW, который не займет много места в багаже благодаря складной конструкции.

Итак, заказывая бытовую технику на AliExpress, белорусы стремятся облегчить себе не только и не столько ежедневный быт, сколько наполнить привычным домашним комфортом свои путешествия — будь то командировка, туристическая поездка или обычная прогулка.