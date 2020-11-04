В штабе Байдена заявили, что он объявит о победе, как только получит 270 голосов

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Демократ Джозеф Байден объявит себя победителем президентских выборов в США, как только получит необходимые 270 голосов членов коллегии выборщиков.

Соответствующее заявление старшего советника Байдена Аниты Данн приводит в среду телекомпания CNN, передает ТАСС.

Ей был задан вопрос, возможно ли, что Байден провозгласит победу на выборах до того, как будут подсчитаны 100% избирательных бюллетеней во всех американских штатах.

"Если мы будем уверены, что он заручился голосами 270 [выборщиков], то да", - заявила она.

"Мы с самого начала говорили, что наша цель - получить 270 голосов выборщиков, и мы уверены, что после подсчета бюллетеней дела будут обстоять именно так: мы получим свыше 270 [голосов]. Именно так выигрывают президентские выборы", - подчеркнула советник Байдена.

К настоящему моменту, с учетом победы Байдена в штате Висконсин (10 голосов выборщиков), которую прогнозируют CNN и агентство Associated Press, демократ может рассчитывать на 248 голосов выборщиков.

Cоветник избирательного штаба Байдена юрист Роберт Бауэр считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии уже получил больше 270 необходимых для победы в схватке за Белый дом голосов членов коллегии выборщиков.

"Считаю, что мы находимся на отметке в 270 голосов выборщиков и [даже] выше. И он [Байден] будет избранным президентом", - подчеркнул советник кандидата на высший государственной пост в США от демократов в открытом интернет-интервью газете The Washington Post.

На вопрос, почему он так уверен, Бауэр ответил: "Потому что мы знаем итоги голосования". "Он сознает, что ему будет невозможно преодолеть разрыв в количестве голосов", - сказал юрист про действующего президента США республиканца Дональда Трампа, добивающегося переизбрания. "Совершенно ясно: [бывший] вице-президент Байден получил 270 голосов выборщиков и, думаю, [даже] больше", - утверждал советник политика.

В связи с этим у него поинтересовались, считает ли и Байден себя избранным президентом. Бауэр отказался уточнять. "Я только знаю, что он выиграл выборы", - заявил юрист.

По его версии, Трамп проиграл Байдену битву за целый ряд колеблющихся штатов, результаты голосования в которых фактически и определяют исход президентской предвыборной гонки в целом. "Он проиграл в Висконсине, он проиграл в Мичигане, он проиграл в Пенсильвании, он проиграл в Аризоне", - убежден Бауэр. Между тем на данном этапе считающиеся по сути окончательными данные есть только по штату Аризона, который ушел в актив Байдена.

"А теперь мы внезапно рассуждаем о пересчете", - напомнил Бауэр, имея в виду требования избирательного штаба Трампа. "Он пытается выкарабкаться из поражения, пытается превратить это в действия в суде, в победу", - полагает советник Байдена.

В копилке Трампа, согласно подсчетам информационного агентства Associated Press, 214 голосов выборщиков, Байдена - 248.