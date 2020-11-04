В Минске задержан инженер предприятия за раскрытие данных силовиков

Источник материала: АФН

В Минске задержан 35-летний инженером телекоммуникационной компании за раскрытие личных данных о сотрудниках силовых ведомств. Задержанный имел доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов.

«Несколько месяцев (примерно три месяца – ред.) назад с ним связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу минчанину пообещали вознаграждение», - говорится в сообщении МВД РБ.

«За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров, в основном столичного ОМОНа, руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последующем переданная информация появилась в деструктивных телеграм-каналах», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.