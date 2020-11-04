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Тихановская проведет переговоры с канцлером Австрии
Источник материала: АФН
Свелана Тихановская 5-6 ноября в Вене проведет встречу с канцлером Себастьяном Курцом и послами ОБСЕ.
«На встречах будут обсуждены возможные пути решения кризиса в Беларуси, а также потенциальные программы гуманитарной помощи беларускому народу. Также Светлана поучаствует в круглом столе по Беларуси, инициированном организацией ICEUR», - говорится в телеграм-канале Тихановской
Тихановская уже встречалась с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.
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Свелана Тихановская 5-6 ноября в Вене проведет встречу с канцлером Себастьяном Курцом и послами ОБСЕ.
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