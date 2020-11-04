Разговор Лукашенко с Путиным: Лукашенко предлагал – Путин соглашался

Источник материала: АФН

Сегодня Лукашенко и Путин опять говорили по телефону. По версии белорусской стороны разговор был длительным, и собеседники успели множество вопросов.

«В частности, одними из основных вопросов стали ситуация с распространением COVID-19, обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение Лукашенко было поддержано российским коллегой», - говорится в сообщении пресс-службы президента РБ.

Стоит напомнить, что пока российская вакцина проходит третью стадию тестирования.

«Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Украине», - сказано в сообщении. – «Подробно обсудили лидеры и актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси».

Также поднимался вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, что на фоне сообщении о заключенном Новой нефтяной компанией контракте на поставку 1,2 млн. тонн нефтепродуктов с Новополоцкого НПЗ через латвийские порты звучит прикольно. Обсуждали поствоенно-техническое сотрудничество.

«Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Беларусь в будущем году. Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно», - отмечается в сообщении. Если речь об оперативности, значит, ни о чем не договорились.

«Также Лукашенко обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.», - отмечается в сообщении.

Напоследок, Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока белорусской АЭС в энергосистему. Хотя, вроде как коммерческий пуск перенесли на сентябрь 2021 года.

Не раскрыта тема «Что делать в случае победа Байдена?», приезда папского нунция, конституционной реформы и вновь всплывшей многовекторной внешней политики, и т.д.