Знакомьтесь, Витамин: детеныш альпаки родился в московском зоопарке - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Этой осенью некоторые посетители Московского зоопарка не могут сдержать возгласов умиления, проходя мимо вольера с альпаками. Все потому, что там появился детеныш, которого назвали Витамин.

Малыш появился на свет у пары альпак Киры и Жорика 7 октября. На видео запечатлена прогулка детеныша и его матери по вольеру. Витамин весело резвится и ныряет в гору опавших осенних листьев.

В Московском зоопарке рассчитывают, что малыш будет питаться материнским молоком в течение полугода. После этого он перейдет на более твердую пищу - сено и гранулированные корма, временами лакомясь фруктами и овощами.

Для альпаки Киры это уже четвертый детеныш. Опытная мать внимательно следит за малышом и посетителями. И если ей не понравился человек, она может сразу это показать, плюнув в него.

Альпак – одомашненных родичей верблюдов – перуанские индейцы разводят около 6 тысяч лет. Легкая и теплая шерсть животных используется для изготовления одежды, одеял и предметов для дома.