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В Витебске легковушка врезалась в дерево и столб: погибла пассажирка авто

05.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 4 ноября около 23.30 на Московском проспекте возле СШ № 31 в Витебске, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, въехал в дерево и световую опору на разделительной полосе.

18-летняя пассажирка автомобиля умерла на месте происшествия, водителя передали медикам.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

Милиция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла 4 ноября около 23.30 на Московском проспекте возле СШ № 31 в Витебске.
 
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