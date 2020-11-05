В Витебске легковушка врезалась в дерево и столб: погибла пассажирка авто

Источник материала: Tut.by

Авария произошла 4 ноября около 23.30 на Московском проспекте возле СШ № 31 в Витебске, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, въехал в дерево и световую опору на разделительной полосе.

18-летняя пассажирка автомобиля умерла на месте происшествия, водителя передали медикам.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

Милиция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).