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В Витебске легковушка врезалась в дерево и столб: погибла пассажирка авто
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 4 ноября около 23.30 на Московском проспекте возле СШ № 31 в Витебске,
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, въехал в дерево и световую опору на разделительной полосе.
18-летняя пассажирка автомобиля умерла на месте происшествия, водителя передали медикам.
Милиция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).
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Авария произошла 4 ноября около 23.30 на Московском проспекте возле СШ № 31 в Витебске.
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