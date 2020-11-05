Мудризмы Кира Булычева

Источник материала: Гомельская Правда





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Человека надо принимать таким, какой он есть. Иначе растеряешь друзей.

* * *

Никогда не возвращайся на место, где ты испытал счастье или встретил любовь. Ибо в таком случае тебя постигнет горькое разочарование.

* * *

Они (взрослые), как правило, хуже детей, потому что дети врут о простых вещах и ради простых вещей. А взрослые порой врут так сложно, что сами уже не знают, с чего начали и чего хотят.

* * *

Ждать всегда плохо, особенно когда не знаешь, чем кончится ожидание, но почему-то мы всегда чего-то ждем. Даже жить некогда...

* * *

Сила белого листа, на котором человек хочет выразить мысли или образы, наполняющие его, невероятна.

* * *

Если ошибку нельзя исправить, в ней стоит хотя бы признаться.

* * *

Каждый человек судит других по тем меркам, в которых сам воспитан, и оценивает их поступки по себе.

* * *

Недоверчивость – одно из основных качеств бедного человека в большом городе.

* * *

Где появляется человек, природа превращается в окружающую среду.

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Сказка есть сказка, и если ты решил не обращать на нее внимания, она отойдет в сторону, и жизнь снова станет простой, как трамвай...

* * *

Ожиданья вечный пленник,

Прочих пленников среди,

Беспощадно гоним время,

Словно вечность впереди…