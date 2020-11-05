ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мудризмы Кира Булычева

05.11.2020 — Разное | Гомельская Правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гомельская Правда

Под псевдонимом Кир Булычев выпускал свои фантастические произведения крупный ученый, доктор исторических наук, авторитетный востоковед Игорь Всеволодович Можейко. Вначале основой его творчества была поэзия, к которой возвращался на протяжении всей жизни. А вообще, Булычев мог стать профессиональным художником.

Мудризмы Кира Булычева
Картинка из интернета

Человека надо принимать таким, какой он есть. Иначе растеряешь друзей.
* * *
Никогда не возвращайся на место, где ты испытал счастье или встретил любовь. Ибо в таком случае тебя постигнет горькое разочарование.
* * *
Они (взрослые), как правило, хуже детей, потому что дети врут о простых вещах и ради простых вещей. А взрослые порой врут так сложно, что сами уже не знают, с чего начали и чего хотят.
* * *
Ждать всегда плохо, особенно когда не знаешь, чем кончится ожидание, но почему-то мы всегда чего-то ждем. Даже жить некогда...
* * *
Сила белого листа, на котором человек хочет выразить мысли или образы, наполняющие его, невероятна.
* * *
Если ошибку нельзя исправить, в ней стоит хотя бы признаться.
* * *
Каждый человек судит других по тем меркам, в которых сам воспитан, и оценивает их поступки по себе.
* * *
Недоверчивость – одно из основных качеств бедного человека в большом городе.
* * *
Где появляется человек, природа превращается в окружающую среду.
* * *
Сказка есть сказка, и если ты решил не обращать на нее внимания, она отойдет в сторону, и жизнь снова станет простой, как трамвай...
* * *
Ожиданья вечный пленник, 
Прочих пленников среди,
Беспощадно гоним время,
Словно вечность впереди…
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под псевдонимом Кир Булычев выпускал свои фантастические произведения крупный ученый, доктор исторических наук, авторитетный востоковед Игорь Всеволодович...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Зенит» не смог победить «Лацио», «Манчестер Юнайтед» уступил «Башакшехиру»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика