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Мудризмы Кира Булычева
05.11.2020 — Разное | Гомельская Правда
Источник материала: Гомельская ПравдаПод псевдонимом Кир Булычев выпускал свои фантастические произведения крупный ученый, доктор исторических наук, авторитетный востоковед Игорь Всеволодович Можейко. Вначале основой его творчества была поэзия, к которой возвращался на протяжении всей жизни. А вообще, Булычев мог стать профессиональным художником.
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Человека надо принимать таким, какой он есть. Иначе растеряешь друзей.
* * *
Никогда не возвращайся на место, где ты испытал счастье или встретил любовь. Ибо в таком случае тебя постигнет горькое разочарование.
* * *
Они (взрослые), как правило, хуже детей, потому что дети врут о простых вещах и ради простых вещей. А взрослые порой врут так сложно, что сами уже не знают, с чего начали и чего хотят.
* * *
Ждать всегда плохо, особенно когда не знаешь, чем кончится ожидание, но почему-то мы всегда чего-то ждем. Даже жить некогда...
* * *
Сила белого листа, на котором человек хочет выразить мысли или образы, наполняющие его, невероятна.
* * *
Если ошибку нельзя исправить, в ней стоит хотя бы признаться.
* * *
Каждый человек судит других по тем меркам, в которых сам воспитан, и оценивает их поступки по себе.
* * *
Недоверчивость – одно из основных качеств бедного человека в большом городе.
* * *
Где появляется человек, природа превращается в окружающую среду.
* * *
Сказка есть сказка, и если ты решил не обращать на нее внимания, она отойдет в сторону, и жизнь снова станет простой, как трамвай...
* * *
Ожиданья вечный пленник,
Прочих пленников среди,
Беспощадно гоним время,
Словно вечность впереди…
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Под псевдонимом Кир Булычев выпускал свои фантастические произведения крупный ученый, доктор исторических наук, авторитетный востоковед Игорь Всеволодович...
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