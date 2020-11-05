Кредит прямо в магазине: остались ли такие варианты и сколько они стоят

Источник материала: Tut.by

Чтобы крупная покупка не стала ударом по семейному бюджету, гораздо удобнее совершить ее в кредит. Иногда это и вовсе единственная возможность решить какой-то срочный бытовой вопрос — например, заменить полетевшую стиралку или холодильник. Правда, по сравнению с началом лета таких предложений от банков стало меньше. FINANCE.TUT.BY рассмотрел все из доступных семи вариантов.



Фото: Reuters

В обзоре мы собрали безналичные кредиты на товары в магазинах-партнерах банков, а также кредиты на покупку определенных категорий товаров. Не рассматривались кредиты наличными, карты рассрочки и кредитные карты.

Еще в конце августа в магазинах техники перестали действовать рассрочки и кредиты от Альфа-Банка и Paritetbank . На данный момент также приостановлено кредитование на товары в Идея Банке , Приорбанке и на отечественные товары в Технобанке .

Кредиты в магазинах-партнерах

Банк, кредит Условия (срок, сумма, процентная ставка) Магазины-партнеры Банк ВТБ,

«Экспресс-кредит» Выдается на срок от 3 до 36 месяцев на максимальную сумму 10 тысяч рублей. Ставка по кредиту — 29,9% годовых. Для получения кредита справка о доходах не требуется. Среди партнеров банка сети магазинов техники «Атлант», «5 элемент», «ОМА», «Электросила» и другие. Банк Дабрабыт,

«Легкий» и «На покупки» Сумма кредита: от 50 до 10 тысяч рублей, срок — до 60 месяцев. Уточнить процентную ставку и условия необходимо в выбранном магазине. Например, в магазинах «Электросила» действует рассрочка банка от 6 до 18 месяцев под 0,000001%, а в магазине «Будни» кредит на 3−12 месяцев обойдется в 11,9% годовых. В категории товаров для дома и ремонта банк сотрудничает с сетью магазинов «Электросила», «5 элемент», интернет-магазином «21vek.by», интернет-магазином стройматериалов «Будни» и другими. Банк Решение, потребительский кредит Сумма от 200 рублей до 10 тысяч рублей без справки о доходах. Срок кредитования — от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка зависит от конкретного магазина. Наличие партнерского соглашения с конкретным магазином лучше уточнять в банке. Белинвестбанк,

потребительский кредит В зависимости от магазина сумма кредита составит от 122,5 до 4900 рублей. Обязательно участие клиента в покупке не менее 10% собственных средств. Например, если вы приобретаете мебель у одного из ИП Минска, процент по кредиту составит от 0,1% до 10,5% на срок от 3 до 18 месяцев. Среди партнеров банка индивидуальные предприниматели и небольшие частные компании, занятые в различных сферах. Статусбанк,

«Быстрые покупки» Максимальная сумма кредита — 3,5 тысячи рублей. Подтверждение доходов не требуется. Ставка на 6 месяцев составит 22%, на 9 месяцев — 23% и на 12 месяцев — 24%. Сотрудничает с сетью магазинов техники и электроники «Техноплюс», а также с ювелирными сетями «7 карат» и «Славия» Технобанк,

«Рассрочка» 9,9% годовых на срок от 3 до 9 месяцев. Сумма кредита — от 200 до 6 тысяч рублей. Оформить кредит до 2 тысяч рублей на 3−6 месяцев можно в таких магазинах, как BLACK RED WHITE, el’Porta, «Юркас», termohit.by и не менее 85 других. До 6 тысяч рублей на 6−9 месяцев можно одолжить у Технобанка на покупки в магазинах kuhmaster.by, «Минск Мебель», sky-mebel.by, «Технокласс» и около 100 других.

Банк, кредит Условия (срок, сумма, процентная ставка) Магазины-партнеры Банк ВТБ,

«Экспресс-кредит» Выдается на срок от 3 до 36 месяцев на максимальную сумму 10 тысяч рублей. Ставка по кредиту — 29,9% годовых. Для получения кредита справка о доходах не требуется. Среди партнеров банка сети магазинов техники «Атлант», «5 элемент», «ОМА», «Электросила» и другие. Банк Дабрабыт,

«Легкий» и «На покупки» Сумма кредита: от 50 до 10 тысяч рублей, срок — до 60 месяцев. Уточнить процентную ставку и условия необходимо в выбранном магазине. Например, в магазинах «Электросила» действует рассрочка банка от 6 до 18 месяцев под 0,000001%, а в магазине «Будни» кредит на 3−12 месяцев обойдется в 11,9% годовых. В категории товаров для дома и ремонта банк сотрудничает с сетью магазинов «Электросила», «5 элемент», интернет-магазином «21vek.by», интернет-магазином стройматериалов «Будни» и другими. Банк Решение, потребительский кредит Сумма от 200 рублей до 10 тысяч рублей без справки о доходах. Срок кредитования — от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка зависит от конкретного магазина Наличие партнерского соглашения с конкретным магазином лучше уточнять в банке. Белинвестбанк,

потребительский кредит В зависимости от магазина сумма кредита составит от 122,5 до 4900 рублей. Обязательно участие клиента в покупке не менее 10% собственных средств. Например, если вы приобретаете мебель у одного из ИП Минска, процент по кредиту составит от 0,1% до 10,5% на срок от 3 до 18 месяцев. Среди партнеров банка индивидуальные предприниматели и небольшие частные компании, занятые в различных сферах. Статусбанк,

«Быстрые покупки» Максимальная сумма кредита — 3,5 тысячи рублей. Подтверждение доходов не требуется. Ставка на 6 месяцев составит 22%, на 9 месяцев — 23% и на 12 месяцев — 24%. Сотрудничает с сетью магазинов техники и электроники «Техноплюс», а также ювелирными сетями «7 карат» и «Славия» Технобанк,

«Рассрочка» 9,9% годовых на срок от 3 до 9 месяцев. Сумма кредита — от 200 до 6 тысяч рублей. Оформить кредит до 2 тысяч рублей на 3−6 месяцев можно в таких магазинах, как BLACK RED WHITE, el’Porta, «Юркас», termohit.by и не менее 85 других. До 6 тысяч рублей на 6−9 месяцев можно одолжить у Технобанка на покупки в магазинах kuhmaster.by, «Минск Мебель», sky-mebel.by, «Технокласс» и около 100 других.

А что, если «купляць беларускае»?

В белорусских банках есть отдельные кредиты на покупку белорусских товаров. Для их получения нужно предоставить в банк расчетный документ, подтверждающий приобретение товаров или услуг именно отечественного производства. На данный момент действующих предложений два.

В Беларусбанке доступен кредит «Партнер Оптимальный». Ставка по кредиту 11,25%, срок кредитования — 3 года. Сумма кредита не может превышать 20 базовых величин или 540 рублей на данный момент. Кроме того, банк предоставляет отсрочку погашения основного долга на 12 месяцев.

Под 13,35% кредит на товары отечественного производства оформляет Белинвестбанк . Сумма кредита будет рассчитана исходя из платежеспособности. Банк требует предоставить справку о доходах. Максимальный срок кредитования — 7 лет, в первые два из которых можно платить только проценты.