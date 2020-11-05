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Кредит прямо в магазине: остались ли такие варианты и сколько они стоят

05.11.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы крупная покупка не стала ударом по семейному бюджету, гораздо удобнее совершить ее в кредит. Иногда это и вовсе единственная возможность решить какой-то срочный бытовой вопрос — например, заменить полетевшую стиралку или холодильник. Правда, по сравнению с началом лета таких предложений от банков стало меньше. FINANCE.TUT.BY рассмотрел все из доступных семи вариантов.


Фото: Reuters

В обзоре мы собрали безналичные кредиты на товары в магазинах-партнерах банков, а также кредиты на покупку определенных категорий товаров. Не рассматривались кредиты наличными, карты рассрочки и кредитные карты.

Еще в конце августа в магазинах техники перестали действовать рассрочки и кредиты от Альфа-Банка и Paritetbank. На данный момент также приостановлено кредитование на товары в Идея Банке, Приорбанке и на отечественные товары в Технобанке.

Кредиты в магазинах-партнерах

Банк, кредит Условия (срок, сумма, процентная ставка) Магазины-партнеры

Банк ВТБ,
«Экспресс-кредит»

 Выдается на срок от 3 до 36 месяцев на максимальную сумму 10 тысяч рублей. Ставка по кредиту — 29,9% годовых. Для получения кредита справка о доходах не требуется. Среди партнеров банка сети магазинов техники «Атлант», «5 элемент», «ОМА», «Электросила» и другие.

Банк Дабрабыт,
«Легкий» и «На покупки»

 Сумма кредита: от 50 до 10 тысяч рублей, срок — до 60 месяцев. Уточнить процентную ставку и условия необходимо в выбранном магазине. Например, в магазинах «Электросила» действует рассрочка банка от 6 до 18 месяцев под 0,000001%, а в магазине «Будни» кредит на 3−12 месяцев обойдется в 11,9% годовых. В категории товаров для дома и ремонта банк сотрудничает с сетью магазинов «Электросила», «5 элемент», интернет-магазином «21vek.by», интернет-магазином стройматериалов «Будни» и другими.

Банк Решение, потребительский кредит

 Сумма от 200 рублей до 10 тысяч рублей без справки о доходах. Срок кредитования — от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка зависит от конкретного магазина. Наличие партнерского соглашения с конкретным магазином лучше уточнять в банке.

Белинвестбанк,
потребительский кредит

В зависимости от магазина сумма кредита составит от 122,5 до 4900 рублей. Обязательно участие клиента в покупке не менее 10% собственных средств.

Например, если вы приобретаете мебель у одного из ИП Минска, процент по кредиту составит от 0,1% до 10,5% на срок от 3 до 18 месяцев.

 Среди партнеров банка индивидуальные предприниматели и небольшие частные компании, занятые в различных сферах.

Статусбанк,
«Быстрые покупки»

Максимальная сумма кредита — 3,5 тысячи рублей. Подтверждение доходов не требуется.

Ставка на 6 месяцев составит 22%, на 9 месяцев — 23% и на 12 месяцев — 24%.

 Сотрудничает с сетью магазинов техники и электроники «Техноплюс», а также с ювелирными сетями «7 карат» и «Славия»

Технобанк,
«Рассрочка»

 9,9% годовых на срок от 3 до 9 месяцев. Сумма кредита — от 200 до 6 тысяч рублей.

Оформить кредит до 2 тысяч рублей на 3−6 месяцев можно в таких магазинах, как BLACK RED WHITE, el’Porta, «Юркас», termohit.by и не менее 85 других.

До 6 тысяч рублей на 6−9 месяцев можно одолжить у Технобанка на покупки в магазинах kuhmaster.by, «Минск Мебель», sky-mebel.by, «Технокласс» и около 100 других.
Банк, кредит Условия (срок, сумма, процентная ставка) Магазины-партнеры

Банк ВТБ,
«Экспресс-кредит»

 Выдается на срок от 3 до 36 месяцев на максимальную сумму 10 тысяч рублей. Ставка по кредиту — 29,9% годовых. Для получения кредита справка о доходах не требуется. Среди партнеров банка сети магазинов техники «Атлант», «5 элемент», «ОМА», «Электросила» и другие.

Банк Дабрабыт,
«Легкий» и «На покупки»

 Сумма кредита: от 50 до 10 тысяч рублей, срок — до 60 месяцев. Уточнить процентную ставку и условия необходимо в выбранном магазине. Например, в магазинах «Электросила» действует рассрочка банка от 6 до 18 месяцев под 0,000001%, а в магазине «Будни» кредит на 3−12 месяцев обойдется в 11,9% годовых. В категории товаров для дома и ремонта банк сотрудничает с сетью магазинов «Электросила», «5 элемент», интернет-магазином «21vek.by», интернет-магазином стройматериалов «Будни» и другими.

Банк Решение, потребительский кредит

 Сумма от 200 рублей до 10 тысяч рублей без справки о доходах. Срок кредитования — от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка зависит от конкретного магазина Наличие партнерского соглашения с конкретным магазином лучше уточнять в банке.

Белинвестбанк,
потребительский кредит

В зависимости от магазина сумма кредита составит от 122,5 до 4900 рублей. Обязательно участие клиента в покупке не менее 10% собственных средств.

Например, если вы приобретаете мебель у одного из ИП Минска, процент по кредиту составит от 0,1% до 10,5% на срок от 3 до 18 месяцев.

 Среди партнеров банка индивидуальные предприниматели и небольшие частные компании, занятые в различных сферах.

Статусбанк,
«Быстрые покупки»

Максимальная сумма кредита — 3,5 тысячи рублей. Подтверждение доходов не требуется.

Ставка на 6 месяцев составит 22%, на 9 месяцев — 23% и на 12 месяцев — 24%.

 Сотрудничает с сетью магазинов техники и электроники «Техноплюс», а также ювелирными сетями «7 карат» и «Славия»

Технобанк,
«Рассрочка»

 9,9% годовых на срок от 3 до 9 месяцев. Сумма кредита — от 200 до 6 тысяч рублей.

Оформить кредит до 2 тысяч рублей на 3−6 месяцев можно в таких магазинах, как BLACK RED WHITE, el’Porta, «Юркас», termohit.by и не менее 85 других.

До 6 тысяч рублей на 6−9 месяцев можно одолжить у Технобанка на покупки в магазинах kuhmaster.by, «Минск Мебель», sky-mebel.by, «Технокласс» и около 100 других.

А что, если «купляць беларускае»?

В белорусских банках есть отдельные кредиты на покупку белорусских товаров. Для их получения нужно предоставить в банк расчетный документ, подтверждающий приобретение товаров или услуг именно отечественного производства. На данный момент действующих предложений два.

В Беларусбанке доступен кредит «Партнер Оптимальный». Ставка по кредиту 11,25%, срок кредитования — 3 года. Сумма кредита не может превышать 20 базовых величин или 540 рублей на данный момент. Кроме того, банк предоставляет отсрочку погашения основного долга на 12 месяцев.

Под 13,35% кредит на товары отечественного производства оформляет Белинвестбанк. Сумма кредита будет рассчитана исходя из платежеспособности. Банк требует предоставить справку о доходах. Максимальный срок кредитования — 7 лет, в первые два из которых можно платить только проценты.

 
Теги: Минск
 
 
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По сравнению с началом лета таких предложений от банков стало меньше. FINANCE.TUT.BY рассмотрел все из доступных семи вариантов.
 
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