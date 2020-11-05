Силовики продолжают задерживать музыкантов, выступающих на дворовых концертах

Вечером 4 ноября в Минске были задержаны несколько музыкантов, которые выступают на дворовых концертах.



Аккордеонист Никита Каменецкий

Так, в Сухарево задержан трубач Тимотэ Суладзе. Музыкант успел сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что его отвезли во Фрунзенское РУВД.

По неподтвержденной информации, проживающий в Минске Суладзе имеет грузинское и российское гражданство.

Суладзе стал известен в соцсетях и телеграм-каналах после того, как его уже задерживали в районе станции метро «Октябрьская», где он играл на улице 10 октября. В итоге он был арестован на 13 суток по административной статье. После этого Суладзе стали активно приглашать поучаствовать в дворовых концертах.

На улице Тимирязева были задержаны члены группы барабанщиков «Требуем разойтись», которые обычно участвуют в воскресных массовых акциях. Силовики приехали за ними на репетиционную базу.

По сообщениям телеграм-каналов, в микрорайоне Малиновка-3 задержали аккордеониста Никиту Каменецкого. По словам очевидцев, его задержали в такси на выезде из двора.

По данным «Весны», 4 ноября в Минске и других городах прошло не менее 27 судебных заседаний по административным делам, связанным с протестами. Фигуранты наказаны штрафами и административным арестом, сообщает БелаПАН.