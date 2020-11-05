ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики продолжают задерживать музыкантов, выступающих на дворовых концертах

05.11.2020 07:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вечером 4 ноября в Минске были задержаны несколько музыкантов, которые выступают на дворовых концертах.

Силовики продолжают задерживать музыкантов, выступающих на дворовых концертах
Аккордеонист Никита Каменецкий

Так, в Сухарево задержан трубач Тимотэ Суладзе. Музыкант успел сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что его отвезли во Фрунзенское РУВД.

По неподтвержденной информации, проживающий в Минске Суладзе имеет грузинское и российское гражданство.

Суладзе стал известен в соцсетях и телеграм-каналах после того, как его уже задерживали в районе станции метро «Октябрьская», где он играл на улице 10 октября. В итоге он был арестован на 13 суток по административной статье. После этого Суладзе стали активно приглашать поучаствовать в дворовых концертах.

На улице Тимирязева были задержаны члены группы барабанщиков «Требуем разойтись», которые обычно участвуют в воскресных массовых акциях. Силовики приехали за ними на репетиционную базу.

По сообщениям телеграм-каналов, в микрорайоне Малиновка-3 задержали аккордеониста Никиту Каменецкого. По словам очевидцев, его задержали в такси на выезде из двора.

По данным «Весны», 4 ноября в Минске и других городах прошло не менее 27 судебных заседаний по административным делам, связанным с протестами. Фигуранты наказаны штрафами и административным арестом, сообщает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 4 ноября в Минске были задержаны несколько музыкантов, которые выступают на дворовых концертах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кредит прямо в магазине: остались ли такие варианты и сколько они стоят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика