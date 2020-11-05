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Вильнюсский университет готов принять отчисленных белорусских студентов-медиков
Источник материала: Партизан
Медицинский факультет Вильнюсского университета сообщил о готовности принять отчисленных студентов БГМУ.
В частности, это касается студентов, которые учились по специальностям:
- лечебная медицина;
- стоматология;
- фармация
Как сообщает ТК "Белые халаты", ожидается, что часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии ВКЛ в размере 300 евро, которая была ранее учреждена Вильнюсским университетом для поддержки студентов из Беларуси.
Напомним, что ранее о готовности принять белорусский студентов-медиков сообщил Киевский медицинский университет.
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Медицинский факультет Вильнюсского университета сообщил о готовности принять отчисленных студентов БГМУ.
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