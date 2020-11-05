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Известная белорусская правозащитница Татьяна Протько допрошена по делу Координационного совета

05.11.2020 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об это экс-глава Белорусского Хельсинкского комитета сообщила в Фейсбук.

Известная белорусская правозащитница Татьяна Протько допрошена по делу Координационного совета
"Сегодня вызвали в Следственный комитет по уголовному делу Координационного Совета. В качестве свидетеля. Так и хочется написать - пока. Потому что предъявленные мне следственные материалы, если все это пойдет по сценариям 1936-1937 гг., очень легко позволят перейти в другую категорию. Испытала сложное чувство - с одной стороны, ощутила запах прошлого (что интересно, даже с точки зрения психологии и жертвы, и следователя), с другой - захотелось, чтобы это быстрее  закончилось. Прошлое не должно быть настоящим. Это противоестественно. Но точно согласна со следователем, что это не совсем 1937 год - не было страха. Ни у меня, ни, как мне показалось, и у следователя. Так что держитесь, ребята. Победа будет за правдой жизни, а это наша победа", -- написала Протько.

Интересно, что Татьяна Протько в Координационный совет не входит. 

"Но это не важно, как я поняла. Пока. Схема следствия напомнила мне Дело Белорусского национального центра. Там есть враг -- идеолог и вдохновитель. Так я могу на такую роль претендовать", -- уточнила Татьяна Протько.
 
 
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Об это экс-глава Белорусского Хельсинкского комитета сообщила в Фейсбук.
 
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