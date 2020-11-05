Вот какие пять новых смартфонов недавно появились в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Осень — традиционное время выхода в продажу смартфонов от крупных производителей. Новинки появились и в Беларуси. Посмотрели, какие девайсы получится купить сейчас (или получится в ближайшее время), и выбрали пятерку интересных. Ниже — подробнее про них.



Фото: The Verge

Официально в Беларуси этот «почти флагманский» смартфон не продается. Впрочем, в наших интернет-магазинах найти аппарат несложно.

Девайс совсем новый: в мире его продажи стартовали в середине октября. Его позиционируют как гаджет, находящийся в модельной линейке на ступень ниже топового OnePlus 8 Pro. Впрочем, на используемом «железе» это практически не сказалось.

OnePlus 8T оснащается экраном с AMOLED-матрицей диагональю в 6,55 дюйма (Full HD+) и частотой в 120 Гц. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 865, оперативной и постоянной памяти используется соответственно не менее 8/128 ГБ. Правда, карты расширения не поддерживаются. В активе и батарея на 4500 мАч с проводной быстрой зарядкой мощностью в 65 Вт. Камера такая: 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Среди недостатков — отсутствие технологий защиты от воды и пыли, а также беспроводной подзарядки.



Фото: GSMArena

С этим гаджетом ситуация чуть иная. Девайсы бренда Realme официально представлены в Беларуси, но модель 7 Pro до авторизованных продавцов доехать пока не успела. Но в интернет-магазинах отыскать ее выйдет и сейчас.

Realme 7 Pro — телефон среднего уровня стоимости, начавший продаваться в мире в сентябре. Впрочем, достаточно производительным «железом» телефон не обделили. Так, в активе процессор Snapdragon 720G, 6/8 ГБ оперативной и от 128 ГБ постоянной памяти, батарейка на 4500 мАч с ускоренной 65-ваттной зарядкой (прямо как в куда более дорогом OnePlus выше). Основная камера состоит из модулей разрешением в 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Недостаток достаточно странный: в Realme 7 Pro используется стандартный AMOLED-экран на 60 Гц (6,6 дюйма, Full HD+). Поддержки повышенной частоты в 90 Гц (не говоря уже про 120 Гц) нет. При этом обычный Realme 7, без приставки Pro в названии, такой фишкой оснащается.





Еще один топовый смартфон от китайского производителя, представленный в конце сентября. Ситуация примерно такая же, что и с рассмотренным нами ранее Realme. Новый Mi 10T на данный момент официально не продается в Беларуси (но наверняка будет), но доступен у обычных продавцов.

Важно: Mi 10T — «средняя» модель из представленной производителем линейки. По сути, от еще более технически продвинутого Mi 10T Pro устройство отличается только основной камерой. В активе Mi 10T несколько фотомодулей: 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Есть даже возможность вести видеосъемку в разрешении 8K. В Pro-версии используется фотодатчик разрешением в 108 Мп.

В остальном устройства предельно схожи. В Mi 10T установлен IPS-экран на 6,67 дюйма с рекордной частотой в 144 Гц (разрешение — Full HD+), уже упоминавшийся выше процессор Qualcomm Snapdragon 865, не менее 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти (microSD, правда, не поддерживаются), а также батарейка объемом в 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой. К сожалению, беспроводным способом восполнить энергию не выйдет.



iPhone 12 Pro слева, iPhone 12 справа. Фото: CNET

Наверное, самые громкие новинки последнего времени. Девайсы уже вовсю продаются в интернет-магазинах, а 6 ноября доберутся и до авторизованных продавцов Беларуси.

В этом поколении разницы между аппаратами практически нет — они очень схожи. Судите сами: в активе iPhone 12 и iPhone 12 Pro OLED-дисплеи диагональю в 6,1 дюйма, процессор Apple A14 Bionic — один из самых производительных среди всех конкурентов — батарейки на 2815 мАч с ускоренной проводной и беспроводной зарядками, а также системы распознавания лиц Face ID, защита от воды и пыли, стереодинамики, а также встроенные eSIM.

По сути, разница заключается в цветах корпуса — у обычного iPhone 12 вариантов больше — а также основных камерах. Pro-версия оснащается строенным фотомодулем (12 Мп + 12 Мп + 12 Мп), позволяющим фотографировать с 2-кратным оптическим зумом. В обычном iPhone 12 фотомодуля два (оптического зума нет). Впрочем, с точки зрения поддерживаемых ИИ-алгоритмов все одинаково.