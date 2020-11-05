Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество

Беларусь осталась без традиционных экспортных рынков сбыта электроэнергии после энергетического запуска АЭС. Продажи «атомного» электричества внутри страны могут привести к росту цен для белорусских потребителей.



Фото Василия Семашко / belatom.by

Электрическая блокада

Литовский сетевой оператор Litgrid установил нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси с 3 ноября. Это произошло сразу после того, как на первом блоке Белорусской АЭС начали вырабатывать первые киловатт-часы и поставлять их в объединенную энергосистему. В Литве считают станцию в Островце угрозой национальной безопасности, поэтому заблокировали поставки электроэнергии из Беларуси.

«Эти национальные меры гарантируют, что электроэнергия с Островецкой АЭС не будет продаваться на нашем рынке. Но не менее важны региональные договоренности по предотвращению попадания этой электроэнергии на рынок стран Балтии», — сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Решение Литвы повлекло изменения в поставках российской электроэнергии на балтийский рынок. С 5 ноября они будут идти не через белорусско-литовскую, а через российско-латвийскую границу, чтобы обеспечить непрерывную торговлю, сообщил латвийский сетевой оператор Augstsprieguma tīkls (AST).

России придется подтверждать , что поставляемая в Латвию электроэнергия не произведена на Белорусской АЭС. AST уже запросил соответствующую информацию у российского оператора и госорганов и получил подтверждение, что поставляемое через российско-латвийскую границу электричество происходит из России.

Ранее страны Балтии договорились о совместной блокировке электричества из Беларуси. К 2025 году они вообще планируют отключиться от энергосистемы Беларуси и России и синхронизируются с энергосистемой Западной Европы.

Такие перспективы совсем не обрадуют официальный Минск. Последние годы Литва была основным рынком сбыта для белорусской электроэнергии. В 2018 году было поставлено более 1 млрд киловатт-часов, а в 2019-м — более 1,5 млрд киловатт-часов.

Еще одним крупным рынком сбыта была Украина, куда в прошлом году было поставлено 853 млн киловатт-часов электроэнергии. Однако в мае этого года в Киеве ввели запрет на импорт электроэнергии из Беларуси для большей поддержки местной генерации на период падения спроса во время пандемии.

«Этот запрет действует и сегодня, он не связан с БелАЭС. И пока этот запрет никто не планировал снимать», — рассказал Naviny.by аналитик украинской консалтинговой компании EXPRO Дмитро Сидоров.

Что касается двух других соседей, то на польский рынок Беларусь уже очень давно не поставляла электричество. На границе есть линия электропередачи, но она не работает. Там нет вставки постоянного тока. Для передачи электроэнергии в Россию технические проблемы отсутствуют, но пока нет четких договоренностей о коммерческих поставках.

Серая зона

По планам белорусских властей вся производимая на Белорусской АЭС электроэнергия будет потребляться внутри страны. Это вполне возможно, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения и баланс мощности, но экономическая эффективность такой затеи вызывает много вопросов.

«Построить и не запустить станцию — это худший вариант. Это очень дорого. Экономически выгоднее продавать эту энергию либо внутри страны, либо в Россию по более дешевым тарифам, по цене переменных издержек. Другой вопрос, что таким образом не будет возвращаться капитальная составляющая, а это больше нагрузка для потребителей», — рассказал Naviny.by независимый эксперт в сфере энергетики Владимир Рак.

Он не исключил, что после запуска АЭС электроэнергия для потребителей может подорожать, но власти могут компенсировать издержки за счет бюджетных субсидий.

Сейчас средняя себестоимость выработки одного киловатт-часа по энергосистеме составляет порядка 4,2 цента, рассказал изданию «Белорусы и рынок» заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. По его словам, на АЭС будет около 3,5 цента за киловатт-час.

По расчетам государственного научно-исследовательского и проектного предприятия «БЕЛТЭИ», себестоимость производства электроэнергии с Белорусской АЭС составит 3,26 цента за киловатт-час, еще в 5 центов за киловатт-час оценена кредитная нагрузка. То есть, цена электроэнергии с БелАЭС может составить 8,26 цента за киловатт-час.

По оценкам оппонентов ядерной энергетики, себестоимость производимого на Белорусской АЭС электричества может составить около 10 центов за киловатт-час, что в 2,5 раза больше стоимости электроэнергии, производимой в Беларуси из российского газа.

Наблюдатели отмечают, что экономика Белорусской АЭС является своеобразной серой зоной. Специалисты, которые не обладают исходными данными, дают довольно приблизительные оценки по стоимости электричества после запуска станции. Причем эти оценки сильно разнятся. Специалисты же, у которых есть исходные данные, не могут ими делиться. Они, скорее всего, знают реальное положение вещей, но существует проблема в закрытости информации.

Косвенно это подтверждает предположения, что белорусская атомная станция может оказаться провальным экономическим проектом.