Начальника Рогачевского РОВД оскорбили в телеграме. Возбуждено дело

Рогачевским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 369 — оскорбление представителя власти. Оскорбленным оказался начальник Рогачевского РОВД Олег Скачеляс.





Как сообщает управление Следственного комитета, 27 октября в одном из телеграм-каналов были размещены фотографии и личные данные Скачеляса. Несколько анонимных подписчиков оставили под публикацией оскорбительные комментарии.

Авторов комментариев сейчас разыскивают. Им грозит ограничение свободы на срок до трех лет.