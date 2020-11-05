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Начальника Рогачевского РОВД оскорбили в телеграме. Возбуждено дело

05.11.2020 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Рогачевским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 369 — оскорбление представителя власти. Оскорбленным оказался начальник Рогачевского РОВД Олег Скачеляс.

Начальника Рогачевского РОВД оскорбили в телеграме. Возбуждено дело

Как сообщает управление Следственного комитета, 27 октября в одном из телеграм-каналов были размещены фотографии и личные данные Скачеляса. Несколько анонимных подписчиков оставили под публикацией оскорбительные комментарии.

Авторов комментариев сейчас разыскивают. Им грозит ограничение свободы на срок до трех лет. 

 

 

Фото slova.by

 
 
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Рогачевским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 369 — оскорбление представителя власти. Оскорбленным оказался начальник Рогачевского РОВД Олег Скачеляс.
 
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