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Начальника Рогачевского РОВД оскорбили в телеграме. Возбуждено дело
Источник материала: Навiны
Рогачевским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 369 — оскорбление представителя власти. Оскорбленным оказался начальник Рогачевского РОВД Олег Скачеляс.
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Авторов комментариев сейчас разыскивают. Им грозит ограничение свободы на срок до трех лет.
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Рогачевским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 369 — оскорбление представителя власти. Оскорбленным оказался начальник Рогачевского РОВД Олег Скачеляс.
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