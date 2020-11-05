ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калийные санкции стали темой разговора Тихановской с работниками Беларуськалия

05.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская во время онлайн-звонка с работниками предприятия Беларуськалий обсудила важность позиция компании Yara International – поставщика минеральных удобрений со штаб-квартирой в Норвегии, который является одним из крупнейших клиентов Беларуськалия.


Иллюстрационное фото

«Компания уже поддержала беларусских шахтеров – и потенциально может заморозить контракты с режимом», - говорится в сообщении телеграм-канала Тихановской.

«К тому же, как сообщили работники Беларуськалия, план на сентябрь-октябрь предприятие не выполнило. Но основные проблемы начнутся после Нового года, потому в это время происходит заключение новых контрактов – а они под большим вопросом», отмечается в сообщении.

Светлана Тихановская поблагодарила работников Беларуськалия за активное присоединение к стачке – только за последнюю неделю стачком вырос на 20%.

Представители фонда солидарности отметили, что будут поддерживать всех, кто решился присоединиться к стачке, столько, сколько потребуется.

«Шахтёры заявили, что стачка приносит ощутимый результат: руководство паникует и пытается заглушить протест повышением зарплат и премий. При этом важно понимать, что такие «бонусы» не могут быть долгосрочными, но могут являться свидетельством, что режим включил печатный станок и страну, возможно, ждет девальвация». – говорится в сообщении.

Также обсуждалась гибель работника 3-го рудоуправления Николая Леончика. Как сообщил Следственный комитет РБ, Леончик «при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте «Беларуськалия» получил травмы, несовместимые с жизнью». Его память почтили минутой молчания.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская во время онлайн-звонка с работниками предприятия Беларуськалий обсудила важность позиция компании Yara International – поставщика минеральных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бастовавшие врачи Пинской санстанции остались без работы. С долгом за обучение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика