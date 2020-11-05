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Словакия предупреждала Австрию о террористе

05.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Австрийский Минюст получил от МВД информацию о готовящемся теракте только в ночь трагедии.


Фото: twitter.com/anadoluagency

Теракт в Вене можно было предотвратить


Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер признал, что в межведомственной коммуникации произошла ошибка, поскольку словацкие силовики предупреждали австрийскую контрразведку о преступнике из Вены, который хотел купить боеприпасы в Словакии. Об этом глава МВД сообщил в среду, 4 ноября, на брифинге.
"В последние часы появилась информация о том, что словацкая спецслужба за некоторое время до теракта проинформировала контрразведку при МВД Австрии о преступнике", - сообщил Нехаммер.

Он уточнил, что задержанный за теракт в Вене мужчина в 2019 году был условно освобожден из тюрьмы, а летом 2020-го полиция Словакии зарегистрировала его попытку купить боеприпасы и сообщила об этом австрийским коллегам.

Как сообщили СМИ, Минюст Австрии получили эту информацию от МВД только в ночь теракта.

По словам Нехаммера, он инициирует создание независимой следственной комиссии, чтобы изучить, "как случилось то, чего не должно было случиться" и "где надо проконтролировать, чтобы лучше защитить систему".

Также глава ведомства частично обвинил в случившемся экс-министра внутренних дел Херберта Кикля по той причине, что тот в свое время допустил недостатки в работе контрразведки и, таким образом, навредил работе службы госбезопасности.

Напомним, ранее в центре Вены произошло несколько вооруженных нападений одновременно. Неизвестные атаковали синагогу, ресторан и еврейский центр. В результате погибли пять человек.

Позже стало известно, что подозреваемого в теракте в Вене задержали, он действовал в одиночку, пишет korrespondent.net

 
 
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Австрийский Минюст получил от МВД информацию о готовящемся теракте только в ночь трагедии.
 
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