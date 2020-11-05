Словакия предупреждала Австрию о террористе





Фото: twitter.com/anadoluagency Теракт в Вене можно было предотвратить





Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер признал, что в межведомственной коммуникации произошла ошибка, поскольку словацкие силовики предупреждали австрийскую контрразведку о преступнике из Вены, который хотел купить боеприпасы в Словакии. Об этом глава МВД сообщил в среду, 4 ноября, на брифинге.

"В последние часы появилась информация о том, что словацкая спецслужба за некоторое время до теракта проинформировала контрразведку при МВД Австрии о преступнике", - сообщил Нехаммер.





Он уточнил, что задержанный за теракт в Вене мужчина в 2019 году был условно освобожден из тюрьмы, а летом 2020-го полиция Словакии зарегистрировала его попытку купить боеприпасы и сообщила об этом австрийским коллегам.





Как сообщили СМИ, Минюст Австрии получили эту информацию от МВД только в ночь теракта.





По словам Нехаммера, он инициирует создание независимой следственной комиссии, чтобы изучить, "как случилось то, чего не должно было случиться" и "где надо проконтролировать, чтобы лучше защитить систему".





Также глава ведомства частично обвинил в случившемся экс-министра внутренних дел Херберта Кикля по той причине, что тот в свое время допустил недостатки в работе контрразведки и, таким образом, навредил работе службы госбезопасности.





Напомним, ранее в центре Вены произошло несколько вооруженных нападений одновременно. Неизвестные атаковали синагогу, ресторан и еврейский центр. В результате погибли пять человек.





пишет korrespondent.net Позже стало известно, что подозреваемого в теракте в Вене задержали, он действовал в одиночку,korrespondent.net



