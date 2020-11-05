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Карпенков – протестующим: Если что-то случится с нашим братом по оружию — мы таких бандитов живьем брать не будем

05.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник ГУБОПиК МВД полковник милиции Николай Карпенков заявил о неприемлемых действиях перешедших красную черту экстремистов.

Сейчас органы внутренних дел сильны как никогда, пишет belnovosti.by
При этом Карпенков не стал скрывать отношение ОВД к бандитам, назвав его неприемлемым.

Он заявил, что экстремисты перешли красную черту, совершили большую глупость, показав всем, что правил нет.
Такие люди угрожают детям, родителям сотрудников милиции, нападают на семьи.

Органы внутренних дел их не простят, – пишет СБ Беларусь, цитируя Карпенкова.

Он заметил, что перешедшие все законы и морали просто так не отделаются.

Экстремисты почувствуют, что нельзя оскорблять сотрудников ОВД.

Глава ГУБОПиК Минска ответственно заявил, что «таких бандитов живьем брать не будем», если, не дай бог, что-то случится с командиром или с нашим братом по оружию.

Бандиты ощутят на себе весь арсенал и всю мощь органов внутренних дел, если они будут нападать на семьи силовиков.

Карпенков подчеркнул, что органы внутренних дел превосходят своих противников.

Они мобильнее, опытнее, закаленнее, как пояснил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Начальник ГУБОПиК МВД полковник милиции Николай Карпенков заявил о неприемлемых действиях перешедших красную черту экстремистов.
 
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