







Вот и сейчас, получив от Москвы, которая сама оказалась не в очень непростой финансовой ситуации, $1,5 млрд в кредит, Лукашенко продолжает «тонко» намекать, что продолжает вести «многовекторную» политику. И это в условиях, когда ближайшие соседи – Евросоюз и Украина – не признают его легитимность, а Китай занял позицию пассивного, но внимательного наблюдателя.





Я не стою на позиции, что раз у Лукашенко дела плохи, то Россия должна, пользуясь моментом, дожать Беларусь, довести дело до фактического слияния в Союзном государстве, не в декоративном во многом, как сейчас, а в настоящем: с единой валютой, органами власти с реальными полномочиями, общими вооруженными силами и т. п. Такой вариант, видимо, возможный в 2000-е гг., сейчас не пройдет, прежде всего из-за его неприятия наиболее активной частью белорусского общества. Молодые поколения, не помнящие советского времени, когда Белоруссия (как и Украина) считались филиалами России, теперь составляют ядро протеста, хотят реального, а не фиктивного суверенитета Беларуси. Лукашенко на этом чувстве, кстати, очень удачно играет, последовательно отвергая все последние годы российские интеграционные инициативы.





Но сейчас запрос той части белорусского общества, которая неизбежно, хотя бы в силу демографии, придет к власти, уже шире, чем просто национальный суверенитет. Надо не забывать, что белорусы за годы независимости очень интенсивно посещали с самыми разными целями западных европейских соседей. И для них образ желаемого будущего – что-то вроде Польши или Литвы с их экономическими и политическими порядками. Россия в этом смысле для них не образец, а просто улучшенный вариант нынешней Беларуси, который этих людей уже принципиально не устраивает.





Надо сказать, что несмотря на явную массовую симпатию к европейским порядкам, в Беларуси практически нет того, что на жаргоне российской власти называется «русофобией». Отношение к России весьма положительное, почти родственное. Но с желанием жить не в коммунальной квартире, а отдельно, пусть и на одной лестничной клетке. На нынешнем постсоветском пространстве после наших вооруженных конфликтов с Грузией и Украиной это уникальное явление.





Чтобы сохранить это отношение, что принципиально важно для в траивания межгосударственных белорусско-российских отношений на перспективу, нашей власти необходимо, наконец, задуматься о персональной поддержке Александра Лукашенко. Чем дольше российское руководство будет ее демонстрировать, тем ниже будет становиться градус об твенных симпатий к нашей стране. И после какой-то критической точки (она, видимо, где-то уже близко) развитие событий может пойти по украинскому сценарию. Я, конечно, не имею в виду вооруженный конфликт между Россией и Беларусью, который, надеюсь, невероятен. Имеется в виду просто утрата особых отношений между нашими обществами на межличностном уровне, которая произойдет у политически наиболее активной части белорусского политического класса – а он рано или поздно придет к власти. И тогда будет уже невозможно сохранить и те особые межгосударственные отношения России и Беларуси, которые пока существуют.





Так что же делать российской власти?





Нужно во что бы то ни стало заставить Лукашенко покинуть свой пост. Рычаги для этого есть. Например, через разложение белорусских силовиков, в руководстве которых немало наших доверенных людей; через экономическое удушение (поставки газа, нефти, импорт белорусской продукции и т. п.).