Байден уже готовится принять власть в США

Избирательный штаб Джо Байдена создал вебсайт о передаче власти.





На странице на английском и испанском языках сообщается, что «переходная команда продолжит готовиться на полной скорости, чтобы администрация Байдена и Камалы Харрис (кандидат в вице-президенты от демократов. — Прим.) включиться в работу с первого дня».





При этом поясняется, что в некоторых штатах подсчёт голосов всё ещё продолжается, а то, кто станет следующим президентом, «определит американский народ».





По последним данным телеканала CNN, Байден уже может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.