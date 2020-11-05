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Байден уже готовится принять власть в США

05.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президентские выборы в США близки к развязке.

Байден уже готовится принять власть в США
Фото ТАСС
Избирательный штаб Джо Байдена создал вебсайт о передаче власти.

На странице на английском и испанском языках сообщается, что «переходная команда продолжит готовиться на полной скорости, чтобы администрация Байдена и Камалы Харрис (кандидат в вице-президенты от демократов. — Прим.) включиться в работу с первого дня».

При этом поясняется, что в некоторых штатах подсчёт голосов всё ещё продолжается, а то, кто станет следующим президентом, «определит американский народ».

По последним данным телеканала CNN, Байден уже может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.
 
 
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Президентские выборы в США близки к развязке.
 
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