Тест-драйв Tesla Model Y: ищем плюсы и минусы компактного EV-кроссовера

Источник материала: Onliner Когда-то давно мобильные телефоны были яркими и, самое главное, разными. В середине 2000-х люди даже пытались как-то выражать себя через покупку той или иной модели Nokia, Sony Ericsson или Siemens. Сегодня же смартфоны выглядят одинаково, и на рынке есть лишь пара-тройка основных моделей, очень схожих как внешне, так и по функционалу. Мобильники утратили свою индивидуальность в угоду утилитарности. Если бы это произошло с автомобилями, сегодня мы бы ездили на чем-то вроде Tesla Model Y. Примерно таким должен быть автомобиль в 2020 году. А все остальное, что мы видим на дорогах, это 4-колесные Nokia 3250, Siemens S65 и пр. И да, мы знаем, что не всех устраивает новая автомобильная реальность. Компания Tesla-Cars привезла в Минск второй экземпляр кроссовера, который обещает стать самой продаваемой Tesla в мире. Мы прокатились на новинке.





В эпоху умных часов, Zoom-конференций и компьютерных игр в виртуальной реальности даже удивительно, что мы по-прежнему что-то там добываем из-под земли, перерабатываем это и сжигаем в котлах своих транспортных средств. Когда едешь по городу на электрокаре, жалеешь о том, что в начале ХХ века ДВС-машины одержали победу над «электричками» и надолго поставили крест на данном сегменте машин. Но ничего. Теперь уж электромобили не намерены уступать долю рынка, а постоянно растущий спрос на EV доказывает, что люди готовы поменять шланг с символами АИ-95 на зарядный кабель. Пусть нефть и газ сгорают где-нибудь за городом, а не в наших дворах.





По Беларуси сейчас катается несколько тысяч электромобилей, привезенных в страну из Европы, США и Китая. Но среди наших соотечественников по-прежнему есть большое количество скептиков, которые не готовы расставаться со звуком двигателя, запахом бензина и периодической заменой моторного масла у дяди в гараже. В какой-то степени мы сами относимся к этим скептикам и не считаем, что Tesla или Porsche Taycan — самые интересные машины в истории. Если уж на то пошло, то Nokia 6600 в 2003 году была более интересной моделью, чем 12-й iPhone сегодня.





Для консервативных автолюбителей Tesla Model Y — это что-то чужеродное, отталкивающее, не подходящее под описание привычной легковой машины. Чтобы сделать обзор новой модели Tesla максимально объективным, мы разделили статью на две части. В первой опишем те характеристики, которые, скорее всего, оттолкнут потенциальных покупателей. Во второй перечислим преимущества, которые получат владельцы «Игрека», не пожалевшие 65 тысяч долларов.





Что может не понравиться в Model Y?

Качество сборки. Мы привыкли, что доверять нельзя никому. Покупая подержанную машину, нужно пройтись по кругу толщиномером — мало ли предыдущий хозяин перекрашивал битый кузов. Покупая новый автомобиль, нужно «пострелять» глазом вдоль зазоров — вдруг недобросовестный работник завода не выспался в тот день и криво прикрепил двери. Как правило, новые машины собраны более-менее хорошо, и придраться сможет только самый дотошный зануда. Но в случае с Tesla зазоры смутят даже самого сговорчивого покупателя (присмотритесь к фото ниже).





Зазоры между некоторыми кузовными деталями Tesla Model Y пляшут туда-сюда на добрые полсантиметра. И вообще кажется, что задний бампер другого оттенка по сравнению с остальным кузовом. В интернете уже есть истории, как у кроссовера отклеивается стеклянная крыша. У соплатформенного Tesla Model 3 в дождь может оторваться задний бампер. В общем, есть еще над чем работать в плане качества.





На данный момент Model Y выпускается только на заводе Tesla Fremont в США. В следующем году электрокар планируют собирать на первом европейском предприятии Tesla — под Берлином (Германия). Возможно, тогда качество сборки улучшится.

Эргономика салона. Когда впервые попадаешь в салон Tesla Model Y (или Model 3), тебе не по себе из-за отсутствия привычных органов управления. Хочешь настроить зеркала и интуитивно ищешь соответствующие клавиши на двери. А их там нет! Надумал поменять угол вылета руля и пытаешься нащупать рукой заветный рычажок снизу под колонкой. Бесполезно: все настройки (кроме кресел) нужно искать в меню, тыкая пальцем в большой сенсорный телевизор.





Первые часы находиться в Model Y жутко непривычно. Малейшая настройка требует отвлечения от дороги. Кнопка «аварийки» спрятана на потолке. Она физическая (требование законодательства). Центральный тоннель напрочь лишен каких-либо блоков управления. Рычаг с режимами езды по-американски торчит из рулевой колонки.





Между передними креслами — удобный подлокотник и несколько вместительных боксов для мелочовки. Под центральным экраном — ниша с беспроводной зарядкой. Открывать ее удобно, а закрывать мешает торчащий из панели дисплей. Глянцевые поверхности быстро потеряют вид. Отдельной приборной панели здесь, как и в «тройке», нет — показания спидометра, одометра и зарядки выводятся на основной экран. Людям, привыкшим к кнопочкам и рюшечкам, интерьер современной Tesla покажется неуютным. Впрочем, вряд ли владельцы светящегося Nokia 3220 были бы в восторге от дизайна iPhone 11. Должно пройти время, чтобы люди привыкли к минимализму в автомобильном интерьере.





Жесткая подвеска. Отдавая 65 тысяч долларов, мы хотим получить комфортный и практичный автомобиль. С практичностью у Tesla полный порядок, а вот комфорт Model Y оставляет желать лучшего. По крайней мере, если сравнивать с другими машинами за эти деньги. Подвеска у компактного кроссовера очень жесткая. Буквально перед каждым «спящим полицейским» придется хорошенько притормозить. Ваш позвоночник будет получать подробнейший пересказ о дорожных неровностях. Пневмоподвеска для Model Y недоступна, поэтому придется терпеть. Особенно «больно» будет пересаживаться на этот электрокар с какого-нибудь большого Mercedes.





Цена. На данный момент американцы выпускают только дорогие версии Tesla Model Y: Long Range и Performance. Обе с полным приводом. На фотографиях — самая доступная версия Long Range, разгоняющаяся до сотни примерно за 5 секунд. Запас хода — полтысячи километров. Для зарядки от европейских станций (в том числе в Беларуси) придется использовать переходник. Напомним, официально Model Y продается сейчас только в США.





Автомобиль, побывавший у нас на обзоре, стоит 65 тысяч долларов. Все еще дороговато. Подождем заднеприводных версий (Standart и Long Range) — они должны быть значительно дешевле. Через год-полтора подоспеют «бэушки». Однажды Model Y можно будет пригнать за двадцатку. Ну а пока будем надеяться, что первые владельцы электрокара не будут сильно его «ушатывать».





А что понравится?

Управляемость. Обратная сторона медали жесткой подвески — это управляемость Tesla Model Y. Автомобиль очень приятно управляется, и заставить его уйти в занос на сухом асфальте практически невозможно. Самые тяжелые компоненты автомобиля расположены чуть выше оси, поэтому центр тяжести кроссовера рекордно низкий для данного сегмента. Именно про такое поведение на дороге говорят «едет как по рельсам».





А еще Model Y дарит незабываемые ощущения от разгона и торможения. Главное — сказать пассажирам в салоне, чтобы не пялились в свои телефоны. Укачает! Ехать на Tesla можно «в одну педаль». Машина интенсивно останавливается, когда отпускаешь «газ» вплоть до полного прекращения движения. Если исключить экстренные торможения, весь город можно проехать, не прикасаясь к тормозу.





После дня, проведенного в Model Y, ехать на обычном бензиновом автомобиле уже непривычно. В «Тесле» правая педаль настолько чувствительна, что автомобиль реагирует даже на 5-миллиметровые движения ноги. Ездить на Model Y по ровному асфальту — истинное удовольствие!

Отопительная система. Когда знакомишься с интерьером Model Y, первое, что кажется непривычным, это отсутствие воздуховодов отопительной системы. По факту у Model Y один большой воздуховод — широченная щель возле лобового стекла. Здесь рождается настоящий ураган холодного или теплого воздуха. Кроме основного воздуховода, есть еще узкий, направленный вверх. Он своими вертикальными потоками меняет направление основного «дыхания» климатической установки.





То есть водитель и передний пассажир могут выбрать конкретное направление обдува — например, в плечи, лицо или даже в одно левое плечо. Ни один другой производитель не предлагает такой гибко настраиваемой отопительной системы. Ну и напомним, что в электрокарах не нужно ждать, пока прогреется мотор. Теплый воздух поступает в салон мгновенно.





Два багажника. Практичным автолюбителям придутся по вкусу два багажника. Сзади грузовой отсек может вмещать от 500 до 1840 литров в зависимости от положения второго ряда. Причем основной багажник имеет подпольное пространство, где можно хранить зарядный кабель (он зачастую грязный). Пятая дверь оснащена электроприводом.





Для пакетов с продуктами из супермаркета можно использовать передний багажник. Открывается он в меню мультимедийной системы. Закрывается вручную — придется хорошенько надавить на крышку. Два багажника позволят перевезти с дачи около 8—9 мешков картошки. В следующем году Tesla предложит 7-местный вариант Model Y с двумя маленькими креслами на третьем ряду (они будут расположены спиной к движению).

Общее ощущение от пользования. Когда ты привыкнешь ко всем особенностям Tesla Model Y и забудешь, каково это — владеть бензиновой машиной, ты будешь получать от пользования калифорнийским электромобилем только положительные эмоции. Буквально в каждой детали этой машины есть какая-то своя «фишка». Начиная от ключа в виде карточки и заканчивая функцией «камина» в салоне. Вишенка на торте — масса современных опций вроде автопилота, функции ночного «сторожа», беспроводное обновление ПО и пр.





Как только тебя перестают бесить непривычные решения в салоне, ты понимаешь, что вот он — автомобиль 2020 года. Именно таким он должен быть. Нас слишком долго обманывали, продавая Ford T в разных кузовах под разными марками.

Большая идея

Tesla Model Y не привлекает дизайном. Да, на машину смотрят в городе, но лишь потому, что знают: это новенькая Tesla. Вряд ли в Model Y кто-то влюбится из-за салона. К нему придется какое-то время привыкать, а до этого он будет скорее отталкивать «холодом» минимализма. Не выберут кроссовер Tesla и любители комфорта. Так за что же люди платят десятки тысяч долларов? За идею. Tesla Model Y — это автомобиль с большой идеей и глубоким смыслом. Даже короткий тест-драйв способен поменять ваше мнение о современных автомобилях в целом.