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Эксперт назвал оптимальный вариант переброски белорусского транзита на РФ

05.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт назвал оптимальный вариант переброски белорусского транзита на РФ

Например, бонусы могут быть предоставлены за счет снижения тарифов РЖД, говорит собеседник Sputnik. Тарифы на услуги РЖД устанавливает Федеральная антимонопольная служба, "поэтому здесь часть тарифов может поменять ФАС, а часть правительство", добавляет эксперт. 

© Sputnik / Алексей Даничев
Российские эксперты о переориентации грузов Беларуси на Балтике

"Кроме того, можно строить продуктопроводы, чтобы нефтепродукты из Беларси поставлялись по трубам в российские порты в Усть-Лугу или Приморск, и в таком случае транспортировка их будет дешевле , чем по железной дороге", ― рассуждает Митрахович.

Однако строительство новой инфраструктуры для поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты имеет смысл только в том случае, "если российская сторона будет уверена, что Беларусь действительно готова заниматься этой переориентацией", добавляет Митрахович. 

"Нам нужно быть уверенными в том, что наши уступки Беларуси в вопросах транспорта, в вопросах тарифов и в вопросах строительства новой инфраструктуры будут обусловлены тем, что Беларусь действительно, а не на словах будет готова переориентироваться", ― подчеркивает собеседник. 

Пока же "Лукашенко иногда забывает, что Прибалтика, от которой он опасается уйти в вопросах транзита, только что его собиралась свергнуть", добавляет эксперт. 

© Sputnik
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"Закончится тем, что Россия скажет: "ну ладно, если вы не готовы переориентироваться, живите дальше с Литвой и ждите, пока Литва вас свергнет", я не исключаю, что такое развитие событий тоже возможно, но оптимально было бы договориться о стратегической переориентации белорусских товаров на российские порты, но мы должны получить гарантии, что это не на одну ночь, а длительный процесс", ― резюмирует эксперт.  

Напомним, ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил о том, что вопрос переориентации грузопотоков из Беларуси с портов Балтии в Россию на данный момент прорабатывается.

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Россия может предоставить Беларуси ряд преференций при переброске грузопотоков на российские порты, но нужны гарантии, что эта переброска состоится "не на словах",...
 
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