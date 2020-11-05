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Эксперт назвал оптимальный вариант переброски белорусского транзита на РФ
05.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Например, бонусы могут быть предоставлены за счет снижения тарифов РЖД, говорит собеседник Sputnik. Тарифы на услуги РЖД устанавливает Федеральная антимонопольная служба, "поэтому здесь часть тарифов может поменять ФАС, а часть правительство", добавляет эксперт.
© Sputnik / Алексей Даничев
"Кроме того, можно строить продуктопроводы, чтобы нефтепродукты из Беларси поставлялись по трубам в российские порты в Усть-Лугу или Приморск, и в таком случае транспортировка их будет дешевле , чем по железной дороге", ― рассуждает Митрахович.
Однако строительство новой инфраструктуры для поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты имеет смысл только в том случае, "если российская сторона
"Нам нужно быть уверенными в том, что наши уступки Беларуси в вопросах транспорта, в вопросах тарифов и в вопросах строительства новой инфраструктуры будут обусловлены тем, что Беларусь действительно, а не на словах будет готова переориентироваться", ― подчеркивает собеседник.
Пока же "Лукашенко иногда забывает, что Прибалтика, от которой он опасается уйти в вопросах транзита, только что его собиралась свергнуть", добавляет эксперт.
"Закончится тем, что Россия скажет: "ну ладно, если вы не готовы переориентироваться, живите дальше с Литвой и ждите, пока Литва вас свергнет", я не исключаю, что такое развитие событий тоже возможно, но оптимально было бы договориться о стратегической переориентации белорусских товаров на российские порты, но мы должны получить гарантии, что это не на одну ночь, а длительный процесс", ― резюмирует эксперт.
Напомним, ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил о том, что вопрос переориентации грузопотоков из Беларуси с портов Балтии в Россию на данный момент прорабатывается.
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Россия может предоставить Беларуси ряд преференций при переброске грузопотоков на российские порты, но нужны гарантии, что эта переброска состоится "не на словах",...
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