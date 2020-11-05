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Царь горы: Дед Андроныч без страховки взбирается на отвесные скалы - видео

05.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Скалолаз из Красноярска Андрей Дидух знает, как покорить, казалось бы, неприступные скалы. И для этого ему даже не нужно специальное снаряжение, с высокими подъемами атлет справляется лишь только с помощью рук и ног.

Видео покорения скалы Перья в Национальном парке "Красноярские Столбы", которое было снято в июне, впечатлило многих пользователей интернета, после того, как его опубликовали крупные отечественные и мировые издания.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
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Андрей Дидух, также известный как дед Андроныч, удивляет не только своими умениями, но и отличной физической формой, непривычной для его возраста. Мужчина родился в 1951 году и ведет здоровый образ жизни. В своих интервью для различных изданий Дидух не раз заявлял, что, по его мнению, все мышцы в теле человека регулярно должны работать. Сам скалолаз упорно следует своим же правилам и постоянно тренируется, покоряя вершины не только в России, но и за рубежом. В течение последних лет деда Андроныча можно было встретить на зимовках в Таиланде, в этом году он отправился покорять Крым.

На кадрах, снятых 3 ноября, можно увидеть, как Дидух без снаряжения взбирается на гору Кошка. По его словам, у крымских гор, в отличие от красноярских, совсем другая структура. В своем родном городе дед Андроныч "понимает" каждый камушек, а на территории полуострова приходится осторожничать среди незнакомых вершин. Однако это не мешает скалолазу совершать в Крыму впечатляющие подъемы и не менее впечатляющие спуски, которые он проходит вниз головой.

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Альпинист из Красноярска может покорить горы без специального снаряжения. 70-летний Андрей Дидух совершает впечатляющие подъемы и спуски и уже успел прославиться...
 
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