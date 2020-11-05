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«Переобуваемся» в прыжке. Проверьте знания о шинах в нашем тесте
Источник материала: Tut.by
Теплые дни уже точно закончились, а это значит, что водителям пора задумываться о смене летней резины на зимнюю. Самостоятельно выбирать шины умеют не все, хотя разбираться в их особенностях точно стоит: от правильного подбора и эксплуатации зависят маневренность машины и безопасность водителя. Вместе с онлайн-гипермаркетом
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Зима близко - автомобилистам пора позаботиться о шинах по сезону. Пройдите наш тест и узнайте, хорошо ли вы в них разбираетесь. *Партнерский материал
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