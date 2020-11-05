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«Переобуваемся» в прыжке. Проверьте знания о шинах в нашем тесте

05.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплые дни уже точно закончились, а это значит, что водителям пора задумываться о смене летней резины на зимнюю. Самостоятельно выбирать шины умеют не все, хотя разбираться в их особенностях точно стоит: от правильного подбора и эксплуатации зависят маневренность машины и безопасность водителя. Вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by мы придумали тест для автомобилистов — проверьте свои знания о шинах и узнайте, сможете ли вы правильно «переобуться» в зиму.

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Зима близко - автомобилистам пора позаботиться о шинах по сезону. Пройдите наш тест и узнайте, хорошо ли вы в них разбираетесь. *Партнерский материал
 
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