«Переобуваемся» в прыжке. Проверьте знания о шинах в нашем тесте

Источник материала: Tut.by

Теплые дни уже точно закончились, а это значит, что водителям пора задумываться о смене летней резины на зимнюю. Самостоятельно выбирать шины умеют не все, хотя разбираться в их особенностях точно стоит: от правильного подбора и эксплуатации зависят маневренность машины и безопасность водителя. Вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by мы придумали тест для автомобилистов — проверьте свои знания о шинах и узнайте, сможете ли вы правильно «переобуться» в зиму.

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