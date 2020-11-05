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Mini готовит расширение гаммы электромобилей: новые модели будут выпускать в Китае

05.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сегодняшний день электрифицированные автомобили занимают 10% от всех продаж Mini, но уже в ближайшее время британский бренд выведет на рынок еще больше моделей на электротяге.


Электрический Mini Cooper SE. Фото: Mini

На днях в компании подтвердили, что к дебюту готовятся новый трехдверный хетчбэк Mini, а также два новых кроссовера, один из которых будет полностью электрическим. В свою очередь, «трехдверка» и второй «паркетник» (ожидается, что по габаритам он будет крупнее нынешнего Countryman) будут доступны как с электродвигателями, так и с традиционными двигателями внутреннего сгорания.


Примерно так должен выглядеть будущий электрокроссовер Mini. Иллюстрация: Auto Express

Значимость китайского автомобильного рынка, куда отправляется около 10% новых Mini, в будущем только увеличится. В компании сообщили, что с 2023 года она начнет собирать электромобили в Китае вместе с концерном Great Wall, который поделится с Mini своей электрической платформой. В КНР будут собирать батарейный вариант вышеупомянутых хетчбэка и электрического кроссовера Mini — сперва в серию в 2023 году пойдет «трехдверка», а спустя год начнется выпуск и «паркетника».

 
 
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На сегодняшний день электрифицированные автомобили занимают 10% от всех продаж Mini, но уже в ближайшее время британский бренд выведет на рынок еще больше моделей на...
 
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