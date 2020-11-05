Движение на части улицы Масюковщины ограничат на пять лет

Источник материала: Tut.by

На части улицы Масюковщины ограничат движение из-за угрозы безопасности. Соответствующее постановление было принято Мингорисполкомом и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Ограничение движения транспортных средств вводится по улице Масюковщине на участке от улицы Михася Лынькова до улицы Колесникова. Оно будет действовать с 00.00 10 ноября 2020 года и по 00.00 9 ноября 2025 года.

Решение принято «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».