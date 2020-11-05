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Движение на части улицы Масюковщины ограничат на пять лет
Источник материала: Tut.by
На части улицы Масюковщины ограничат движение из-за угрозы безопасности. Соответствующее постановление было принято Мингорисполкомом и
Ограничение движения транспортных средств вводится по улице Масюковщине на участке от улицы Михася Лынькова до улицы Колесникова. Оно будет действовать с 00.00 10 ноября 2020 года и по 00.00 9 ноября 2025 года.
Решение принято «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».
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Решение принято «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».
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