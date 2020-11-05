ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России

05.11.2020 09:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

После террористической атаки в Вене вечером 2 ноября задержано 14 человек.

Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России

Как сообщил глава венской полиции Герхард Пюрстль, среди задержанных есть лица с двойным гражданством, в том числе выходцы из России, Турции, Бангладеш и Северной Македонии. Задержанным от 18 до 28 лет.

Жертвами теракта в Вене стали четыре человека, еще 23 получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как предварительно установлено, злоумышленник, вооруженный винтовкой, стрелял в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги. Он действовал в одиночку и был застрелен полицией.

Теракт совершил 20-летний выходец из Северной Македонии, который имел австрийский и македонский паспорта. В прошлом он попытался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» но был задержан.

25 апреля 2019 года он был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке, а 5 декабря условно-досрочно освобожден. Он участвовал в программе по дерадикализации, однако ему удалось обмануть органы правосудия, отмечает «Немецкая волна».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После террористической атаки в Вене вечером 2 ноября задержано 14 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Макаревич: опровержение информации гендиректором — простая формальность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика