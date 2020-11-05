Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России

После террористической атаки в Вене вечером 2 ноября задержано 14 человек.





Как сообщил глава венской полиции Герхард Пюрстль, среди задержанных есть лица с двойным гражданством, в том числе выходцы из России, Турции, Бангладеш и Северной Македонии. Задержанным от 18 до 28 лет.

Жертвами теракта в Вене стали четыре человека, еще 23 получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как предварительно установлено, злоумышленник, вооруженный винтовкой, стрелял в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги. Он действовал в одиночку и был застрелен полицией.

Теракт совершил 20-летний выходец из Северной Македонии, который имел австрийский и македонский паспорта. В прошлом он попытался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» но был задержан.