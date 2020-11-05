Начальник ГУБОПиК вылил очередную порцию грязи на протестующих

Источник материала: АФН

Начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков назвал протестующих ненужными для страны людьми, змагарами, которые хуже уголовщины, полумаргинальными формированиями и деструктивной толпой.

"…здравомыслящие люди с протестной улицы ушли. Остались змагары, которые, по сути, стали лишними в нашем обществе. Они всегда тунеядствовали, занимались полубандитством, серыми схемами", - заявил начальник ГУБОПиК в интервью Советской Белоруссии.

По его мнению, около 6-8 тыс. человек, составляющих ядро недовольных, «просто так не уйдут».

"Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков. На эту почву глубоко проникло экстремистское зерно: так называемые демонстранты радикализируются, вооружаются", - сказал Карпенков.

Он считает, что нужно "перекрыть им каналы финансирования, убрать лидеров новоявленных организованных преступных групп, которые сбились в кучу, обсуждая на дворовых чаепитиях с ленточками планы сопротивления правоохранительным органам".

"Нельзя дать им вооружиться, выйти на улицы, захватывать госорганы, причинять телесные повреждения милиционерам, обычным гражданам. Делаем все, чтобы змагары перестали оказывать давление на конструктивную часть нашего общества - на рабочий класс, добросовестных студентов, врачей", - заявил представитель МВД РБ.

"Казалось бы, парадокс, но даже уголовщина в данный момент ведет себя намного лучше, чем та деструктивная толпа, которая собирается на совсем не мирные марши в Минске. Бандиты даже не высказываются по этому поводу. Даже не комментируют. Власть не критикуют. Потому что общаются с "коллегами" в России и других странах, знают жизнь не понаслышке, знают, насколько она непроста и сурова. Причем представители классического криминалитета сейчас не просто держат какой-то нейтралитет. Они даже более законопослушный образ жизни ведут на фоне экстремистов из оппозиции", - заметил Карпенков.

Он утверждает, что «полумаргинальные формирования, которые захватывали избирательные участки и хотели захватить власть и всю страну, более деструктивны и опасны на данный момент».

«Бандиты понимают, что милиция добивается соблюдения закона и порядка, и относятся к этому, в принципе, с уважением. Происходящее сейчас на улицах они не поддерживают, как и малолеток с флагами коллаборационистов, недовольных коммерсантов, для которых государством созданы все условия, "толерантных" хипстеров, ходящих на митинги рядом с розовыми и голубыми флагами", - выдал начальник ГУБОПиК.

Он посетовал на то, "президент, руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам".

"Но если будет дан приказ жестко и по закону разобраться с теми, кто нарушает закон и оказывает сопротивление, в том числе и вооруженное, сотрудникам правоохранительных органов, мы наведем порядок очень быстро, в считанные дни", - заявил Карпенков.