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МОК попросили исключить из своих рядов президента ФИФА Джанни Инфантино

05.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный олимпийский комитет 26 октября получил жалобу на одного из его членов — президента ФИФА Джанни Инфантино, ставшего объектом уголовного расследования в Швейцарии летом 2020 года.





Жалоба была подана адвокатом Филиппом Ренцом, представляющим интересы компании Sport 7, специализирующейся, как сказано в материале, "на управлении в спортивной среде и начавшей в 2017 году расследовать дела о незаконной деятельности футбольных агентов".

В этой жалобе Sport 7 просит исполнительную комиссию МОК немедленно начать расследование в отношении Инфантино с целью его исключения из комитета, поскольку он нарушил несколько норм Олимпийской хартии.

Прокуратура подозревает Инфантино в злоупотреблениях полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию.

Президент ФИФА стал членом МОК 10 января 2020 года, отмечает sport-express.ru.
 
 
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Международный олимпийский комитет 26 октября получил жалобу на одного из его членов — президента ФИФА Джанни Инфантино, ставшего объектом уголовного...
 
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