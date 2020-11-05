Гражданка Украины оплатила пересадку почки в брестской больнице, но ее не пустили в Беларусь

Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.





рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова. «30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», –«Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.









Татьяна с сыном, которму необходима пересадка





Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования – сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.





«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».





Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).





Еще одну историю рассказала жительница города Здалбунов Ровенской области Татьяна Якубец, которая также опасается, что ее 17-летний сын Дмитрий не сможет приехать в Минск для анализов. Трансплантация также была оплачена Министерством здравоохранения Украины.





«Нам говорят летать самолетом. Но это не выход, потому что сначала нужно попасть в Киев, а оттуда в Минск или Брест . Люди, живущие на гемодиализе, могут не выдержать такой дороги. К тому же перелет не из дешевых. Для таких людей должна быть открыта граница, чтобы им можно было добраться автомобильными транспортом. Мы же не едем устраивать какие-то беспорядки, а собираемся решить нашу жизненно важную проблему. Тем более, что Украина оплатила, а некоторые пациенты собирали деньги сами. И есть много людей, которым нужно ехать, и которые уже пропустили типирование», – говорит гражданка Украины.





Татьяна Якубец рассказывает, что обращалась в посольство Беларуси в Украине, но оттуда ее перенаправили в посольство Украины в Беларуси, а оттуда – к белорусским пограничникам. «Нам нужны отдельные инструкции по пересечению границы для людей, которым требуется пересадка», – сказала она.





С 1 ноября Республика Беларусь временно приостановила пересечение границы для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства через автомобильные пункты пропуска, пункты пропуска, пункты пропуска на железнодорожных станциях (станциях), пункты пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь для предотвращения распространения информации. COVID-19.