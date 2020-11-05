«Мы вместе!»: украинцы поддержали белорусов музыкальным телемарафоном

Укринформа. Об этом сообщает корреспондент





«Идея этого проекту возникла после разговора с заслуженным артистом Украины и фактически человеком от народа Беларуси Сергеем Михалком. И она была достаточно естественной, так же как и вещи, которые связывали украинский и беларусский народы на протяжении веков. И их связывал не старший брат, а наше общее стремление к свободе, к демократии и европейским ценностям», - подчеркнул министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.





Он добавил, что этот марафон - «не политическая акция, потому что культура исцеляет и может вести именно к свободе и к самым лучшим нашим мечтам».





Как напомнили ведущие вечера - рулевые шоу «КАМТУГЕЗА» на Radio ROKS Сергей Кузин и Соня Сотник, в 2013 году, когда начинались протесты на Майдане, символом протестного движения стала композиция «Воины света» от беларусской группы «Ляпис Трубецкой».





Концерт собрал на сцене киевского концертного зала Stereo Plazа украинских и беларусских музыкантов. Это культовые группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «Друга Ріка», «СКАЙ», «Kozak System», «Brutto Nostra», «NAVIBAND», «NAKA».





Марафон открылся песней «Героям», которую спели группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», ее лидер Сергей Танчинец, а также фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук и солист «Kozak System» Иван Леньо.





«Мы спели прекрасную песню, которая, надеемся, поддержала белорусов в тяжелые для них моменты их истории, как и они поддерживали нас во время Революции Достоинства», - сказал Танчинец. Он добавил, что «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» с огромным удовольствием присоединилась к этому событию, и прекрасно, что такие инициативы возникают в эти непростые времена.





Группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» исполнила несколько песен, в том числе и «Моя країна», посвященную всем украинским защитникам.





Как отметила Ксения Жук из «NAVIBAND», белорусы уже никогда не будут такими, какими были раньше. «Мы сейчас сильные, крепкие. Мы никогда не будем другими», - подчеркнула певица. «Миллионы больших сердец будут идти на свет» - рефреном звучали слова новой песни, которую они с Артемом Лукьяненко исполнили в Киеве впервые.





Группа «СКАЙ», среди прочего, исполнила композицию «Переживем». «Вместе победим. Вместе мы гораздо сильнее. Переживем однозначно!» - подчеркнул Олег Собчук.





А фронтмен «Другої Ріки» Валерий Харчишин перед выступлением отметил, что «последняя диктатура в Европе должна пасть».

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Музыкальный марафон проведен телеканалом М1, компанией «Таврийские игры» и Radio Roks по инициативе Министерства культуры и информационной политики.