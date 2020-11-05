Валерий Макаревич: опровержение информации гендиректором — простая формальность









Прошел медосмотр и собрание с руководством, на которое нас не позвали. Обычно на такие мероприятия делаются приказы и оформляют командировочные. Нас в списках на медосмотр и аттестацию не было и нет. А опровержение информации гендиректором – это простая формальность. Решение, скорее всего, уже принято. Ждем уведомления, которое по закону должно быть не позднее чем за месяц до окончания контракта. А они у нас истекают в конце года.





передает группа "Белоорусский футбол" ВКонтакте , сказал Макаревич в разговоре с корреспондентом tribuna.com. Чат создали сразу после новости о том, что мы выступили против насилия и за честные выборы. И ведутся там какие-то переговоры в тайне от нас. Там все, кроме нас. Не знаю, что там происходит. Да и нет смысла что-то узнавать, – как, сказал Макаревич в разговоре с корреспондентом tribuna.com.















