На Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси будут говорить о политике

Форум выражает солидарность и поддержку предпринимателям, пострадавшим за свои убеждения и политические взгляды. Он призывает бизнесменов присоединиться к обсуждению в рамках GEW Belarus вариантов здравого и законного выхода из сложившегося в стране общественно-политического и экономического кризиса.





«Пандемия сократила ряды мелких предпринимателей значительно, но не критично. Белорусские бизнесмены, пережившие не один финансовый коллапс, оказались не просто жизнестойкими, но и способными к быстрому самовосстановлению и преобразованию. Это случилось во многом благодаря тому, что сегодня называют „рождением нации“, то есть общественной сплоченности, солидарности и взаимопомощи», — говорится в обращении форума.





В манифесте к форуму особый акцент сделан на отношениях между властями и представителями бизнеса, высказавшими свою гражданскую позицию, которая не совпадает с официальной интерпретацией августовских событий.





«Посмел нарушить тишину и высказаться в поддержку несогласных с результатами голосования, насилием, заключением под стражу по надуманным предлогам? Получи проверку санстанции, налоговой, ДФР, расторжение договора аренды, проблемы с проверками по части пожарной безопасности и ограничительные постановления Минздрава», — констатируют авторы обращения.





Именно этим обстоятельством организаторы Всемирной недели предпринимательства объяснили высокую политизацию белорусского общества в целом и бизнес-среды в частности.





Global Entrepreneurship Week (GEW) — Всемирная неделя предпринимательства — ежегодное глобальное мероприятие для бизнесменов, предпринимателей, новаторов и стартапов, объединяющее 178 стран. С 2008 года каждый ноябрь она проходит одновременно во всем мире.





Как обычно, организаторами форума являются Агентство США по международному развитию (USAID) и портал bel.biz.





В этом году GEW Belarus отмечает 10-летний юбилей.