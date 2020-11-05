Явка на президентских выборах в США оказалась самой высокой за 120 лет

"Это не стандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка", - заявил профессор политологии из Университета Флориды Майкл МакДональд, возглавляющий проект.





Он уточнил, что по информации за утро среды, в выборах приняли участие 160 млн человек, то есть явка составила 66,9%; между тем, в 1900 года явка достигла 73,7%.

пишет interfax.by Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков,interfax.by





Согласно подсчетам Fox News, Байден пока заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213. Для победы кандидату нужно обеспечить не менее 270 выборщиков.



