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Власти Беларуси и России начинают очередные переговоры о поставках нефти и газа

05.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко и Владимир Путин дали старт очередным переговорам о поставках нефти и газа. Речь о 2021 годе. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что политики «в этой части договорились действовать оперативно».





Другая тема разговора — возможная покупка месторождения нефти в России. По заверениям телеграм-канала, российский президент поддержал эту идею.

Пресс-служба Путина о таком не сообщает. В релизе лишь говорится, что стороны обговорили «ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере».

Ранее премьер Головченко заявлял, что Беларусь рассчиталась полностью за потребленный газ. Что касается поставок нефти в 2021 году, то ситуация, по его словам, «прозрачная и просматриваемая».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сегодня заявил, что цена за газ может сохраниться на уровне $127, если Беларусь ничего не сделает для интеграции, но анонсирует определенные обещания.
 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин дали старт очередным переговорам о поставках нефти и газа. Речь о 2021 годе. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что политики...
 
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