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1 час работы в Швейцарии стоит как 29 часов работы в Беларуси
Источник материала: Партизан
Недавно жители Женевы проголосовали за введение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот размер существенно отличается от белорусского.
Введение МРОТ уже дважды выносилось на голосование, однако тогда жители высказывались против,
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Недавно жители Женевы проголосовали за введение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот размер существенно отличается от белорусского.
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