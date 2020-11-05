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1 час работы в Швейцарии стоит как 29 часов работы в Беларуси

05.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно жители Женевы проголосовали за введение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот размер существенно отличается от белорусского.



Введение МРОТ уже дважды выносилось на голосование, однако тогда жители высказывались против, пишет thinktanks.by Теперь же инициативу поддержали 54% проголосовавших, и такую перемену настроения эксперты связывают с пандемией и неуверенностью граждан в завтрашнем дне. С 17 октября в кантоне установлена норма МРОТ в 23 швейцарских франка в час ($25), и это самый высокий показатель в мире. Напомним, что сейчас в России МРОТ составляет 12 130 руб. в месяц. Сколько наших МРОТов поместится в одном швейцарском – в инфографике от Instagram канала 4cast.ru.
 
 
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Недавно жители Женевы проголосовали за введение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот размер существенно отличается от белорусского.
 
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