1 час работы в Швейцарии стоит как 29 часов работы в Беларуси

Введение МРОТ уже дважды выносилось на голосование, однако тогда жители высказывались против,thinktanks.by Теперь же инициативу поддержали 54% проголосовавших, и такую перемену настроения эксперты связывают с пандемией и неуверенностью граждан в завтрашнем дне. С 17 октября в кантоне установлена норма МРОТ в 23 швейцарских франка в час ($25), и это самый высокий показатель в мире. Напомним, что сейчас в России МРОТ составляет 12 130 руб. в месяц.