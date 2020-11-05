Результаты нынешних выборов не признали США, Евросоюз и ОБСЕ. Буквально вчера немецкий Бундестаг принял резолюцию, в которой еще раз подтвердил: легитимность президента Лукашенко закончилась.





Такое же заявление сделала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. “Синими пальцами больше держаться не за что” -- заявила она. Но Лукашенко очевидно не желает покидать президентский пост, потому Тихановская призвала международное сообщество и простых белорусов продолжать давление.





Евросоюз согласовал к этому сроку санкции против самого Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Нельзя сказать, что это действительно серьезные санкции. Скорее, символические и неприятные. ЕС все еще надеется, что Лукашенко одумается и пойдет на мирный сценарий разрешения кризиса.





Но это вряд ли.





Репрессии против граждан Беларуси продолжаются. Политзаключенные - в тюрьмах, и их не становится меньше. Путин разговаривает с Лукашенко по телефону. Но подписывать с ним межгосударственные документы он уже не сможет. Вернее, все такие документы впоследствии могут быть признаны незаконными, и это в России хорошо понимают.





Что дальше - непонятно никому.





Но политическая наука утверждает, что если изменилось общество, то обязательно поменяется и власть. Это только вопрос времени. А белорусское общество изменилось.