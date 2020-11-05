ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Синими пальцами больше держаться не за что"

05.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня истекает срок президентского мандата Александра Лукашенко, если отсчитывать его от инаугурации после выборов 2015 года.

"Синими пальцами больше держаться не за что"
Результаты нынешних выборов не признали США, Евросоюз и ОБСЕ. Буквально вчера немецкий Бундестаг принял резолюцию, в которой еще раз подтвердил: легитимность президента Лукашенко закончилась. 

Такое же заявление сделала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. “Синими пальцами больше держаться не за что” -- заявила она. Но Лукашенко очевидно не желает покидать президентский пост, потому Тихановская призвала международное сообщество и простых белорусов продолжать давление.

Евросоюз согласовал к этому сроку санкции против самого Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Нельзя сказать, что это действительно серьезные санкции. Скорее, символические и неприятные. ЕС все еще надеется, что Лукашенко одумается и пойдет на мирный сценарий разрешения кризиса. 

Но это вряд ли. 

Репрессии против граждан Беларуси продолжаются. Политзаключенные - в тюрьмах, и их не становится меньше. Путин разговаривает с Лукашенко по телефону. Но подписывать с ним межгосударственные документы он уже не сможет. Вернее, все такие документы впоследствии могут быть признаны незаконными, и это в России хорошо понимают. 

Что дальше - непонятно никому.

Но политическая наука утверждает, что если изменилось общество, то обязательно поменяется и власть. Это только вопрос времени. А белорусское общество изменилось. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня истекает срок президентского мандата Александра Лукашенко, если отсчитывать его от инаугурации после выборов 2015 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Треп по БТ – это запугивание. Власти ведут себя как колхозник во время сельской драки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика