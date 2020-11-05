Эксперт: Треп по БТ – это запугивание. Власти ведут себя как колхозник во время сельской драки

Следственный комитет сообщил что около 230 задержанных на воскресном марше 1 ноября являются теперь подозреваемыми по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).





поинтересовался у экспертов, как они оценивают перспективы этого дела и дальнейших протестов. UDF.BYу экспертов, как они оценивают перспективы этого дела и дальнейших протестов.

«Первый раз за жизнь слышу о таких масштабах уголовного дела»

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY отметил, что поражен фактом возникновения дела с таким огромным числом подозреваемых.





«Были бы у нас нормальные демократические правоохранительные органы и правосудие, такое дело до суда никогда бы не дошло. Во-первых, огромное количество подозреваемых – это же сколько времени нужно на следственные действия. Первый раз за жизнь слышу о таких масштабах уголовного дела», – сказал Гриб.





Во-вторых, по его мнению, вообще нельзя говорить о массовых беспорядках.





«Где их последствия и результаты? Ничего же не сломано, не разбито – и намека на это не было. Так какое может быть дело и подозреваемые?», – считает Гриб.





Но чем закончится дело, он гадать не берется.





«Предугадать ход мысли руководства страны невозможно, там нет логики», – отметил генерал-лейтенант милиции в отставке.





Вместе с тем, он считает, что во воскресном марше силовики с поставленной задачей не справились.





«Из увиденного я делаю вывод, что правоохранителям, наверное, поставили задачу не допустить этого шествия любыми способами. Показать, что власть есть власть, раз она не захочет, то не пустит людей в Куропаты. Но ведь им это не удалось. Люди обходили силовиков, не испугались выстрелов и взрывов, часть демонстрантов дошла до урочища и возложила цветы к могилам. Так что сдержать людей власти не удалось», – считает Гриб.

«Пока это уголовное дело выглядит как явное запугивание»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что в нынешней ситуации уже ничего не исключает.





«Пока это уголовное дело выглядит как явное запугивание. Но исключать в этой стране уже ничего нельзя. Мы видим возвращение к тому, что было в Советском Союзе в 30-х годах прошлого века при Сталине. Власти принимают неадекватные решения», – сказал Корнеенко.





Неужели и дальше власти будут причислять вышедших на улицы протестующих к подозреваемым по уголовному делу?





«О чем можно говорить уверенно, так это о том, что чем больше будет выходить людей на протесты, тем труднее будет их обвинять», – отметил Корнеенко.





Также, по его мнению, неадекватным действиям властей со временем будет дана правовая оценка.





«Мы живем во времена, когда шила в мешке не утаишь. Нам говорят, что протестующие бросили взрывное устройство – но есть видео с других точек, после просмотра которых сразу возникают вопросы: почему ОМОН не задержал бросивших, почему там рядом оказалась съемочная группа пропагандистов БТ и т.д. Эти все доказательства, как и по убийству Тарайковского, зафиксированы, рано или поздно по ним придется отвечать. То, что Лукашенко не усидит в своем кресле, по-моему, сегодня очевидно», – считает Корнеенко.





В воскресенье силовики бросали светошумовые гранаты и стреляли в воздух, хотя мирные протестующие всего лишь хотели пройти в урочище на самом краю Минска . Если эти действия и уголовные дела не помогут покончить с протестами, готовы ли будут власти пойти на еще более радикальные шаги?





«Думаю, что нет. Весь этот треп по БТ – это запугивание. Власти ведут себя как колхозник на сельской драке: держите меня, а то я сейчас…», – полагает Корнеенко.





Вместе с тем его беспокоят указания руководства страны создавать народные дружины: политик рассматривает их как призывы к гражданской войне.



